Gebruikers klagen over defecte oudere Tesla's door versleten emmc-chips

Gebruikers melden dat de emmc-chips in oudere Tesla-modellen verslijten, waardoor de auto defect raakt. Deze chip zit gesoldeerd op de boordcomputer van Tesla-auto's. Er worden te snel logbestanden naar de ssd geschreven, waardoor deze kapot zou gaan.

Het potentiële probleem kwam eerder dit jaar voor het eerst aan het licht nadat een YouTube-gebruiker een video online zette. Daarin vertelt Tesla-reparateur Phil Sadow dat hij steeds vaker problemen met het flashgeheugen van oudere Tesla-modellen tegenkomt. Dit probleem wordt veroorzaakt met een moederbord dat de MCU1 heet. De MCU1 bevat een emmc-chip van 8GB.

Het besturingssysteem dat in Tesla-auto's wordt gebruikt, is gebaseerd op Ubuntu. Tesla heeft momenteel syslog naar /var/log aanstaan, waardoor op hoge snelheid veel logbestanden naar de chip worden geschreven. Door de relatief kleine hoeveelheid flashgeheugen in oude MCU-units, met een beperkt aantal lees- en schrijfcycli, gaan geheugenchips hierdoor dus relatief snel kapot. Daarnaast is de firmware van Tesla in de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid, waardoor de ssd extra wordt belast.

De Tesla MCU1. Foto via InsideEVs

Wanneer de chip defect raakt, krijgen gebruikers te maken met zwarte schermen, langere opstarttijden, en andere kwalen. Op een gegeven moment stopt de auto vrijwel compleet met functioneren. Gebruikers kunnen dan nog wel met de auto rijden, maar de Tesla in kwestie kan dan niet meer worden opgeladen.

Het probleem lijkt dus vooral aanwezig te zijn op de MCU1, die tot februari 2018 werd gebruikt in Tesla-auto's. De nieuwe versie, de MCU2, lijkt nog steeds het probleem met logbestanden te hebben, maar bevat een emmc-chip met meer opslag, waardoor het probleem voorlopig wordt gemitigeerd.

Volgens Sadow doet het probleem zich na ongeveer vier jaar tijd voor, maar dit kan variëren per gebruiker. Op Tesla-fora melden sommige gebruikers dat ze na meerdere jaren nog geen problemen zijn tegengekomen, terwijl sommige gebruikers melden dat hun emmc-chips al eerder kapot ging.

De eMMC-chip van de MCU1. Foto via InsideEVs

Bij reparaties van de emmc-chips, vervangt Tesla de complete MCU. Dit valt onder de garantie, maar bij Tesla's waarvan de garantieperiode is verstreken moet de gebruiker zelf betalen. Dit moet ongeveer 3500 euro kosten, terwijl een nieuwe emmc-chip van 64GB zo'n 50 euro kost. Bij een dergelijke 64GB-chip spelen de problemen door de hogere capaciteit naar verwachting veel minder. Gebruikers kunnen de chips zelf vervangen, mits ze goed kunnen solderen en over de benodigde Linux-kennis beschikken. Gebruikers op Tesla-fora doen dit uit voorzorg. Een Tweakers-gebruiker, die op het forum Snow_King heet, deed dit zelf ook. Naar eigen zeggen kostte dit hem vier uur tijd.

Elon Musk, de ceo van Tesla, schreef afgelopen weekend op Twitter dat het probleem 'aanzienlijk verbeterd zou moeten zijn'. Hij deed dit als reactie naar een zelfstandige reparateur, die naar eigen zeggen al 'meer dan een dozijn' kapotte MCU1's heeft gezien in de afgelopen maand. Het is onduidelijk of Elon Musk met zijn tweet doelt op een softwarematige oplossing voor het logging probleem van het besturingssysteem. Mogelijk bedoelt hij dat het probleem in de MCU2 is verminderd.

Tweakers heeft contact opgenomen met Tesla, maar heeft op het moment van schrijven nog geen reactie ontvangen. Zodra een reactie van Tesla ontvangen is, zal deze aan het artikel worden toegevoegd.