Oppo Reno2 en Reno2 Z verschijnen 18 oktober voor 499 en 349 euro

Oppo brengt zijn Reno2-smartphones op 18 oktober uit in Nederland. Het gaat hier om de Reno2 en Reno2 Z, die respectievelijk 499 en 349 euro gaan kosten. Ook komt de fabrikant in november met een draadloze headset met noisecancellation voor 129 euro. In 2020 komt Oppo naar België.

De Reno2 heeft drie bruikbare camera's, waarvan de primaire camera een resolutie van 48 megapixel en een f/1,7-lens heeft. Het toestel heeft ook een 13-megapixelcamera met groothoeklens en een 8-megapixelsensor met telelens. De Reno2 heeft een extra camera, die functioneert als dieptesensor, met een resolutie van 2 megapixel. De Reno2 Z heeft een camera-indeling die nagenoeg hetzelfde is, maar de 13-megapixelcamera maakt plaats voor een zwart-wit-sensor met resolutie van 2 megapixel.

De Oppo Reno2

De Reno2 en Reno2 Z hebben allebei een oledscherm van ongeveer 6,5", maar bij de Reno2 gaat het om een diagonaal van 16,6cm en een resolutie van 2400x1080 pixels. Het scherm van de Reno2 Z heeft een diagonaal van 16,5cm en een resolutie van 2340x1080pixels. Het scherm van de Reno2 heeft dan ook een beeldverhouding van 20:9, waar de Reno 2 Z een scherm van 19,5:9 heeft. Wel is de behuizing van de Z-variant iets langer en breder, door de dikkere schermranden.

De telefoons hebben beide geen inkeping in het scherm; in plaats daarvan bevatten de toestellen een pop-up-frontcamera van 16 megapixel. Beide telefoons hebben een vingerafdrukscanner onder het scherm, die gebruik maakt van een optische sensor.

De Reno2 heeft een Snapdragon 730G-soc met acht cores, en is gemaakt op een 8nm-procedé. Het Z-model heeft een iets tragere octacore-cpu, die gemaakt wordt op het 12nm-procedé. Beide toestellen hebben 8GB ram, 256GB aan opslagruimte en een accu van 4000mAh met ondersteuning voor VOOC Flash Charge 3.0 via usb-c. Beide telefoons bevatten daarnaast een 3,5mm-jack en draaien op ColorOS 6.1, dat gebaseerd is op Android 9.0.

De Oppo Reno2 Z

Oppo komt ook met de Enco Q1-headset. Deze oordoppen werken via een bluetoothverbinding, maar zijn vanwege de nekband niet volledig draadloos te noemen. De Enco Q1-oordoppen hebben actieve noisecancellation, en bieden volgens Oppo een accuduur van 15 uur met ruisonderdrukking. Wanneer de noisecancellation uit wordt gezet, gaan de oordoppen 22 uur mee. De oordoppen kunnen via usb-c in tien minuten tijd volledig worden opgeladen.

Tenslotte heeft Oppo aangekondigd in 2020 producten in België uit te brengen. De fabrikant zal dan tegelijkertijd in Europa uitbreiden naar Duitsland en Portugal.

De Oppo Enco Q1