Oppo Reno2 met vier camera's komt rond 16 oktober uit in Nederland

Oppo gaat zijn Reno2-smartphone later deze maand uitbrengen in Nederland. Het toestel met Snapdragon 730G-soc en vier camera's aan de achterkant wordt op 16 oktober formeel geïntroduceerd in Londen en is vlak daarna te koop. De prijs is nog niet bekendgemaakt.

De primaire camera is een 48Mp-exemplaar met een f/1.7-lens en verder is er een 13Mp-camera met ultragroothoeklens en een 8Mp-sensor met telelens aanwezig. De vierde camera is een 2Mp-sensor die gebruikt wordt voor een bokeh-effect. Oppo kondigde de Reno2-smartphone al aan in Azië, maar de fabrikant maakt nu ook bekend dat het toestel in Nederland wordt uitgebracht.

Het 6,5"-oledscherm heeft een resolutie van 2400x1080 pixels en haalt volgens de fabrikant een helderheid van 500cd/m2. Er is geen inkeping, de frontcamera zit in een pop-upmechanisme, net als bij de eerste Oppo Reno. Het toestel heeft afmetingen van 160x74,3x9,5mm en weegt 189 gram.

Oppo voorziet het toestel van de Snapdragon 730G-soc. Qualcomm laat die octacoresoc maken op het 8nm-procedé van Samsung. Verder zit er 8GB ram en 256GB flashopslag in de Reno2. De telefoon draait op Android 9.0 met daaroverheen Oppo's ColorOS. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh en ondersteunt snelladen met VOOC Flash Charge 3.0. Aan de onderkant van de behuizing zit een 3,5mm-jack en een usb-c-poort.

Wat de Reno2 in Nederland gaat kosten is nog niet bekendgemaakt. De Oppo Reno staat momenteel in de Pricewatch voor 449 euro. Dat toestel heeft minder camera's en een oudere soc.