Toshiba Memory-producten komen vanaf 2020 uit onder Kioxia-naam

Toshiba Memory heeft zijn naam gewijzigd in Kioxia. Die naamswijziging gaat per 1 oktober in, maar consumentenproducten komen dit jaar nog uit met de Toshiba Memory-naam. Vanaf 2020 worden nieuwe producten onder de Kioxia-naam uitgebracht.

Dat Toshiba Memory per 1 oktober zijn naam zou wijzigen in Kioxia was in juli al bekendgemaakt. Ook werd al duidelijk dat merknamen als OCZ daardoor zouden verdwijnen. Nu de naamswijziging officieel is doorgevoerd is duidelijk wanneer dat ingaat. Het bedrijf schrijft dat het vanaf 2020 producten met de Kioxia-naam gaat uitbrengen. Nieuwe ssd's, sd-kaartjes en usb-sticks die dit jaar uitkomen, worden nog als Toshiba Memory-producten uitgebracht.

De nieuwe naam Kioxia is een combinatie van het Japanse woord 'kioku' en het Griekse woord 'axia'. Die woorden zijn de vertalingen van geheugen en waarde. Met de naamswijziging wil het bedrijf waarschijnlijk beter duidelijk maken dat het los staat van Toshiba. Toshiba Memory is vorig jaar ontstaan uit de afsplitsing van de geheugendivisie van Toshiba.