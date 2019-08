Toshiba Memory neemt ssd-activiteiten van Lite-On over

Toshiba Memory heeft de ssd-divisie van het Taiwanese bedrijf Lite-On overgenomen voor een bedrag van 165 miljoen dollar, omgerekend 149 miljoen euro. Toshiba Memory wil met de overname zijn positie op de ssd-markt verstevigen.

Toshiba Memory verwacht dat de overname in de eerste helft van 2020 afgerond kan worden. Details over de overname, anders dan het overnamebedrag van 165 miljoen dollar, maken de bedrijven niet bekend. Lite-On is een kleine speler op de markt voor ssd's. Het bedrijf maakte voor zijn ssd's al gebruik van flashgeheugen van Toshiba, vaak in combinatie met Phison-controllers.

In 2017 investeerde Lite-On 45 miljoen dollar in zijn opslagdivisie, onder andere om een fabriek in het Chinese Suzhou op te zetten voor met name ssd's. De Tsinghua Unigroup nam in dat jaar een aandeel van 55 procent in die divisie, om als joint venture de Chinese markt te bedienen. Niet bekend is welke invloed de overname door Toshiba Memory heeft op die joint venture.

Toshiba Memory, dat vanaf 1 oktober verder gaat onder de naam Kioxia Holdings Corporation, concurreert op de markt voor ssd's met onder andere Samsung, Sandisk/WD, Kingston, Intel en Micron. Toshiba heeft volgens Statista een marktaandeel van 9,1 procent. Samsung heeft een marktaandeel van 29,6 procent, Sandisk/WD 17,1 procent en Kingston 11,5 procent. Lite-On bedient 3,6 procent van de markt. Toshiba nam in 2013 OCZ over.