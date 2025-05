'WD en Kioxia staken gesprekken over fusie, hebben nog steeds interesse in deal'

Western Digital en Kioxia hebben besprekingen over hun beoogde fusie gestaakt. Dat melden ingewijden aan Reuters. De twee partijen blijven wel geïnteresseerd in het afronden van de deal, die sinds 2021 wordt besproken.

Bronnen vertellen aan Reuters dat WD en Kioxia hun fusiegesprekken hebben afgebroken omdat ze het niet eens konden worden over de voorwaarden. Dat volgt vlak nadat geheugenmaker SK hynix, een indirecte investeerder in het Japanse Kioxia, zich verzette tegen de overname. SK hynix is naar eigen zeggen van mening dat zijn aandeel 'ondergewaardeerd' werd bij de beoogde deal.

De bedrijven konden het onder andere niet eens worden over de voorwaarden met Bain Capital, een topinvesteerder in Kioxia. Bain deed in 2018 een grote investering in Kioxia, samen met verschillende andere bedrijven, waaronder SK hynix. Die Zuid-Koreaanse geheugenmaker investeerde toen 395 miljard yen in Kioxia. Volgens de huidige wisselkoers is dat omgerekend bijna 2,5 miljard euro.

Met een fusie zou het gecombineerde bedrijf van WD en Kioxia ongeveer een derde van de geheugenmarkt in handen krijgen. Dat komt overeen met het aandeel van marktleider Samsung. Dat zou volgens Reuters de positie van SK hynix als nummer drie op de geheugenmarkt in gevaar brengen.

Vertegenwoordigers van zowel WD als Kioxia werken nog aan het oplossen van problemen rondom de deal, waaronder het bezwaar dat SK hynix uitte tegen de fusie. Beide bedrijven hebben nog steeds interesse in het afronden van de deal, melden de bronnen van Reuters. Eerder wilden de bedrijven de deal deze maand nog afronden, meldde Japanse zakenkrant Nikkei een paar weken geleden. Het is niet bekend of dat nog gaat lukken.

Het Amerikaanse Western Digital en Kioxia, dat voorheen bekendstond als Toshiba Memory, praten sinds 2021 over een mogelijke fusie. Die gesprekken zijn in die periode vaker vastgelopen op een aantal punten, waaronder onenigheid over de waarde, schrijft Reuters. Er zijn ook zorgen over mogelijke problemen met concurrentietoezichthouders, vooral die in China.