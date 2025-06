WD start levering 24TB-hdd's met cmr voor datacenters en enterpriseklanten

Western Digital is begonnen met het leveren van zijn eerste 24TB-hdd's op basis van conventional magnetic recording. Het bedrijf komt ook met nieuwe smr -hdd's van 28TB. De nieuwe drives zijn vooralsnog vooral bedoeld voor gebruik in datacenters.

Western Digital introduceert zijn 24TB-cmr-schijf onder andere als Ultrastar HC580-variant. De hdd beschikt volgens de fabrikant over tien platters van ieder 2,4TB. De HC580 beschikt onder meer over 'verbeterd' OptiNAND. Daarop wordt metadata opgeslagen voor een hogere datadichtheid. Het moet ook de betrouwbaarheid van de schijven verhogen, aangezien 'kritieke metadata' op het nandgeheugen staat in het geval van stroomuitval. De eerste versie van de HC580 beschikt over een SATA-3-interface. Daarmee haalt de hdd transferrates van maximaal 298MB/s, claimt de fabrikant in een datasheet. Begin volgend jaar komt WD met een SAS-variant.

De fabrikant komt ook met een 24TB-crm-hdd in zijn WD Gold-serie voor enterpriseschijven, schrijft WD in een persbericht. Ook deze hdd biedt OptiNAND. Het bedrijf noemt ook bij deze schijf transferrates van 298MB/s. Volgens de fabrikant biedt die hdd een gemiddelde tijd van 2,5 miljoen uur tussen storingen. De schrijf kan volgens WD tot 550TB per jaar wegschrijven.

Verder komt Western Digital met een nieuwe Ultrastar HC680. Die schijf beschikt over shingled magnetic recording, maar heeft 28TB opslagruimte. Smr is trager dan cmr doordat de datatracks op de hdd-platters deels over elkaar liggen bij smr. Dat kan hogere capaciteiten opleveren, maar ook lagere lees- en schrijfsnelheden, vooral bij veel willekeurige schrijfacties. Volgens WD zijn deze HC680-schijven dan ook vooral bedoeld voor bulkopslag, online back-ups, videobewaking, cloudopslag en andere toepassingen waarbij de data niet vaak wordt geraadpleegd. WD heeft nog geen concrete specificaties van de HC680 online gezet.

De fabrikant deelt ook geen adviesprijzen voor de nieuwe schijven. Western Digital stelt de Gold-variant beschikbaar via zijn distributiekanalen. De Ultrastar-varianten worden nu alleen geleverd aan bepaalde klanten.