My Cloud-dienst van Western Digital is weer online, hacker claimt diefstal

Western Digitals My Cloud-dienst is weer online, waardoor gebruikers via een internetverbinding bestanden op hun My Cloud-nas kunnen bekijken. De dienst was bijna twee weken offline na een hack op Western Digital. Een hacker claimt bij die aanval 10TB aan data te hebben gestolen.

De My Cloud-dienst was sinds 2 april offline, al informeerde het bedrijf gebruikers op 7 april wel over een workaround om via het lokale netwerk bestanden op een nas te bekijken, met Local Access. Sinds donderdag is deze workaround niet meer nodig en is de My Cloud-dienst weer online. Dit geldt ook voor diensten als SanDisk ibi en SanDisk Ixpand Wireless Charger.

Western Digital haalde deze diensten offline naar aanleiding van een cyberaanval. Het offline halen van de diensten was onderdeel van 'proactieve beveiligingsmaatregelen'. Het is niet duidelijk of en wat Western Digital in de tussentijd heeft veranderd aan de diensten om ze veiliger te maken en hoe ze gelinkt waren aan de cyberaanval.

De aanval vond plaats op 26 maart en daarbij kregen onbevoegden toegang tot een aantal systemen. Daarbij zijn 'bepaalde gegevens' buitgemaakt, al is het bedrijf hier nog niet over in details getreden. Een van de hackers heeft contact opgenomen met TechCrunch en claimt tegenover dit medium dat er 10TB aan data is gestolen. Het is niet duidelijk wie de hackers zijn. De hacker deelde een bestand met een digitaal certificaat van Western Digital en claimt na de aanval zelf bestanden van zo'n certificaat te kunnen voorzien. Externe beveiligingsexperts bevestigen tegen TechCrunch dat dit certificaat van Western Digital afkomstig lijkt te zijn.

Verder claimt de hacker klantdata, telefoonnummers, interne e-mails en andere data te hebben gestolen, en toegang te hebben tot interne tools, zoals een account op opslagdienst Box. De hacker claimt nog steeds toegang te hebben tot het interne netwerk van Western Digital. Los van het digitale certificaat zijn de claims van de hacker niet te verifiëren. Het bedrijf wilde de claims van de hacker niet bevestigen of ontkennen. De hacker wil 'een achtcijferig bedrag' van het bedrijf en zegt anders data te laten uitlekken.