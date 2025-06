Western Digital bevestigt dat er klantgegevens gestolen zijn bij cyberaanval

Western Digital laat in een e-mail aan klanten weten dat er bij de cyberaanval van maart 'klantnamen, facturerings- en verzendadressen, e-mailadressen en telefoonnummers' gestolen zijn. De webwinkel, die uit voorzorg werd gesloten, gaat vanaf volgende week weer online.

De mail van Western Digital (met dank aan JJDN)

Volgens Western Digital zaten er in de database, waarvan een 'onbevoegde partij' een kopie wist te krijgen, ook salted wachtwoordhashes en gedeeltelijke, versleutelde creditcardnummers van klanten van de webwinkel. De opslagfabrikant waarschuwt klanten dat ze ongevraagde berichten kunnen krijgen waarin gevraagd wordt naar persoonlijke informatie, of dat ze verdachte e-mails kunnen ontvangen. Western Digital verwacht de toegang tot de webwinkel in de week van 8 mei te kunnen herstellen. Er wordt niet genoemd of en wat Western Digital in de tussentijd heeft veranderd aan de diensten om ze veiliger te maken.

Western Digital meldde begin april dat het bedrijf slachtoffer was van een cyberaanval, al trad het toen niet in details over de oorzaak van de hack en de buitgemaakte gegevens. De opslagfabrikant haalde 'uit voorzorg' de webwinkel en My Cloud-opslagdienst offline, maar zo'n anderhalve week later werd de toegang tot laatstgenoemde weer geopend. De webwinkel bleef echter gesloten.

Midden april claimde een hacker 10TB aan data van het bedrijf gestolen te hebben. Hij zei onder meer klantdata, telefoonnummers en interne e-mails te hebben gestolen. Ook claimde hij toen nog steeds toegang te hebben tot het interne netwerk van Western Digital. De hacker wilde 'een achtcijferig bedrag' van het bedrijf en zei anders data te laten uitlekken. Later deelde een hackersgroep vermeende interne beelden van videogesprekken tussen medewerkers van Western Digital waarin ze de cyberaanval bespreken. Dit suggereert dat de hackers ook na de initiële aanval nog toegang tot systemen van Western Digital hadden. Het bedrijf heeft niet gereageerd op de beweringen van de hackers en de uitgelekte video.