Klantenportaal HVC Energie is tijdelijk ontoegankelijk na cyberaanval

Energieleverancier en afvalverwerker HVC heeft te maken gekregen met een cyberaanval. Het bedrijf 'vermoedt' dat er geen gegevens van klanten zijn ingezien en gedeeld, maar sluit het ook niet uit. Het klantenportaal van HVC is door de cyberaanval momenteel niet toegankelijk.

De cyberaanval gebeurde in het weekend van 6 mei bij het datacentrum van de IT-leverancier waar HVC mee samenwerkt, schrijft het bedrijf op zijn site. Het zou komen door 'een storing' in het systeem waar de gegevens van de energieklanten staan, maar meer informatie wordt er niet gegeven. HVC beweert dat er direct maatregelen zijn getroffen door het klantsysteem op andere servers op te bouwen via een back-up. Het is momenteel nog niet mogelijk voor klanten om in te loggen op Mijn HVC Energie, maar dat moet naar verwachting 'binnenkort' weer kunnen, belooft het bedrijf.

De getroffen IT-leverancier is nog bezig met aanvullend onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd, zegt een woordvoerder van HVC tegen het Noordhollands Dagblad. Ook moet dan duidelijk worden of er echt geen gegevens zijn gestolen. Mocht dat toch het geval blijken, dan kan het gaan om volledige namen, geboortedata en leeftijden, telefoonnummers, adressen en woonplaatsen, e-mailadressen, bankrekeningnummers, verbruiksgegevens en factuurbedragen. Wachtwoorden vallen hier niet onder, omdat HVC die bij een ander IT-bedrijf heeft ondergebracht. Wel waarschuwt de energieleverancier dat klanten mogelijk te maken kunnen krijgen met phishingberichten of -telefoontjes. Er is 'voor de zekerheid' melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.