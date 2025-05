MSI bevestigt cyberaanval, hackers claimen broncode te hebben gestolen

MSI bevestigt onlangs slachtoffer te zijn geweest van een cyberaanval en zegt dat de dagelijkse werkzaamheden inmiddels weer worden opgestart. Het bedrijf zegt niet of er data is gestolen. Een ransomwaregroep claimt MSI te hebben aangevallen en broncode te hebben gestolen.

Het bedrijf zegt na het ontdekken van de aanval 'de relevante securitymechanismes en herstelmaatregelen' in werking te hebben gezet. De aanval zou ook bij politiediensten en cybersecuritygroepen zijn gemeld. MSI zegt niet om wat voor aanval het gaat of wie er achter zaten. De aanval zou geen significante impact hebben op MSI's financiële zaken en de systemen worden geleidelijk aan weer in gebruik genomen.

Klanten krijgen van MSI wel het nadrukkelijke advies om alleen firmware- en biosupdates te installeren via MSI's officiële website. Het is niet duidelijk of MSI dit doet omdat er code bij de aanval gestolen zou kunnen zijn of als algemene veiligheidsmaatregel. Ransomwaregroep Money Message claimt namelijk volgens Bleeping Computer onlangs MSI te hebben gehackt, waarbij ze onder meer broncode, private keys en biosfirmware zouden hebben gestolen. Daarbij zouden ook bedrijfsdatabases zijn ingezien.

Money Message zegt 1,5TB data te hebben gestolen en eist vier miljoen dollar losgeld. De groep claimt met de gestolen data biosupdates te kunnen ontwikkelen en met de private keys deze te kunnen installeren. Het is niet duidelijk of MSI daadwerkelijk door Money Message gehackt is of door een andere partij.