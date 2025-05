Ontwikkelaar MSI Afterburner lijkt ontwikkeling op laag pitje te zetten

De ontwikkelaar van de populairste software om grafische kaarten te overklokken, MSI Afterburner, lijkt de ontwikkeling op een laag pitje te zetten. MSI heeft hem een jaar lang niet betaald. MSI zegt dat het komt door de oorlog in Oekraïne. De ontwikkelaar is Russisch.

De ontwikkelaar, Alexey Nicolaychuk, zegt op het forum van Guru3D dat hij zonder betaling nog 11 maanden is doorgegaan met de ontwikkeling van MSI Afterburner, maar dat MSI hem niet meer heeft betaald sinds die tijd. Hij claimt dat het voelt als het trekken aan een dood paard en dat hij alleen nog in zijn vrije tijd aan de software gaat sleutelen.

Een redacteur van Wccftech zegt dat hij van MSI heeft gehoord dat de betalingen geen doorgang konden vinden door de sancties rond betaalverkeer in Rusland na het beginnen van de oorlog in Oekraïne. Daardoor zouden betalingen niet doorkomen, maar MSI zegt met de ontwikkelaar in contact gebleven te zijn en MSI zou proberen het probleem op te lossen.

MSI Afterburner is de populairste toepassing voor het overklokken van grafische kaarten en MSI noemt daarbij ook nog de nieuwste kaarten van Nvidia en AMD als compatibel. De software concurreert met EVGA Precision, maar EVGA is niet langer actief in de markt voor videokaarten en lijkt daarom ook gestopt met de ontwikkeling van de software.