FIOD: Nederlander opgepakt vanwege leveren chips aan Rusland

Een 55-jarige Nederlander is recent opgepakt voor het leveren van chips aan Rusland. De man wordt ervan verdacht de Sanctiewet te hebben overtreden. Mogelijk wilde de verdachte de internationale sancties omzeilen door te doen alsof de chips een andere bestemming hadden.

De Nederlandse Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst meldt dat er beslag is gelegd op de privé- en zakelijke bankrekeningen, de administratie en de handelsvoorraad van de verdachte. De man zou chips geleverd hebben aan Rusland, terwijl er momenteel handelsbeperkingen gelden voor het leveren van goederen aan het land. De man is opgepakt naar aanleiding van een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit, een overheidsinstantie waar onder meer banken ongebruikelijke financiële transacties moeten melden.

De internationale sancties zijn opgesteld naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. Onder andere chips mogen niet meer aan bedrijven in het land geleverd worden. Deze chips zouden mogelijk gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden. De Russische wapenindustrie kampt momenteel met een chiptekort, aldus de FIOD.

De afgelopen maanden staakten een hoop bedrijven hun activiteiten in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Onder meer Nvidia, Logitech, Ericsson, Nokia, DJI en Sony vertrokken uit het land of stopten er met de verkoop van producten. Ook acht de directeur-generaal van het European Space Agency de kans klein dat ESA weer met Rusland gaat samenwerken vanwege de invasie van Oekraïne.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 07-10-2022 17:06
202 • submitter: Jerie

07-10-2022 • 17:06

202

Submitter: Jerie

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Reacties (201)

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xmenno 7 oktober 2022 21:29
Er staan niet echt heel veel details in het artikel. Ik heb er zelf ook last van gehad, maar ik verkocht redelijk specifieke oplossingen en kreeg steeds dezelfde aanvraag vanuit verschillende landen. Eerst waren we met een Russische partij bezig en die had de PO al gestuurd maar wij wachtte op levering vanuit onze leverancier. En uiteindelijk begon de invasie dus we konden niet leveren. Toen kwamen er steeds exact dezelfde aanvragen van een AV bedrijf uit Duitsland (niets met IT te maken), van een random partij uit Turkey en daarna iemand uit Kazakhstan. Ik kan mij voorstellen dat als je niet heel goed oplet dat je zomaar iets aan Rusland levert.
KVan @xmenno8 oktober 2022 17:58
Ik heb ook businesses in Rusland gedaan voor de oorlog. Die is stilgelegd kort na de start van de oorlog een ook ik krijg uit de gekste hoeken aanvragen voor precies die dingen die naar Rusland moeten. De modus operandus kinkt erg bekend.
xmenno @KVan11 oktober 2022 01:25
Gelukkig verkocht ik gewoon IT apparatuur zonder GPS of iets waar ze wat mee kunnen.
Ze gebruiken veel westerse onderdelen in hun meest geavanceerde wapens:
Component commonalities in advanced Russian weapon systems Ukraine Field Dispatch, September 2022
Silicon Lifeline: Western Electronics at the Heart of Russia's War Machine


To obtain the parts that go into Kalibr production anyway, it requires Russian shell companies in other countries.

Under false identity, they procure the electronics and supply parts covertly, and then deliver them to Russian defense companies. However, the fact that more and more Western companies are taking a close look at who is buying the components thwarts Russia’s game.
https://techjournalism.me...-ukraine-war-47b71a3b6f87

[Reactie gewijzigd door xmenno op 22 juli 2024 15:27]

er0mess 7 oktober 2022 17:17
Ik hoop dat dit “heulen met de vijand” zwaar wordt bestraft. Gevalletje landverraad als je het mij vraagt.

Doet mij denken aan de oorlogsmisdadiger Frans van Anraat (verkocht grondstoffen voor chemische wapens aan Saddam in de jaren ‘80)

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Frans_van_Anraat

[Reactie gewijzigd door er0mess op 22 juli 2024 15:27]

Maurits van Baerle @er0mess7 oktober 2022 17:23
Dit wordt heel serieus genomen. Er is met de EU sanctions whistleblower tool zelfs een speciaal contactpunt om schending van sancties te melden. Ook anoniem als je dat wil.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 22 juli 2024 15:27]

pe0mot @Maurits van Baerle8 oktober 2022 08:31
Prachtig! Niks ingewikkelds, gewoon een email adres op de voorpagina.
Hulde aan de eerste simpele en effectieve EU actie die zie.
Cilph @er0mess7 oktober 2022 17:22
Zal geen landverraad zijn gezien we geen oorlog met Rusland hebben. Formeel. Net zoals Rusland formeel geen oorlog met Oekraine heeft...
Maurits van Baerle @Cilph7 oktober 2022 17:37
Het is juridisch best ingewikkeld inderdaad. Er is formeel geen oorlogsverklaring, in beide richtingen. Maar, er is wel een officiële verklaring dat de EU en alle lidstaten een vijand van Rusland zijn. Die is wel eenrichtingsverkeer omdat, voor zover ik weet, de Russische Federatie formeel geen vijand van de EU of de lidstaten is.

In de praktijk zal een zaak als dit vooral neerkomen op de juridische basis (inclusief jurisprudentie) van sanctie overtreding. En die is niet van gisteren.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 22 juli 2024 15:27]

doctormetal @Maurits van Baerle7 oktober 2022 21:42
In dit geval is het helemaal niet zo ingewikkeld. Er zijn economische sancties tegen Rusland, waardoor er dus niet met Rusland gehandeld mag worden. Daarom is dit dan ook een zaak voor de FIOD en niet defensie of justitie.
Maurits van Baerle @doctormetal7 oktober 2022 22:19
Ik bedoelde specifiek op dat 'landverraad'. Zolang er geen echte oorlog is tussen Nederland (waar hij de nationaliteit van heeft) en Rusland (waar hij de chips aan verkocht heeft) is het lastig om er een dergelijke aanklacht aan te hangen.

Het zal dus waarschijnlijk inderdaad wel gewoon een economisch delict blijven. Daar kun je overigens ook nog wel een tijd de bak voor in moeten. Het zal van verzachtende (chips voor broodroosters) of verzwarende (chips voor geleide wapensystemen) omstandigheden afhangen hoe lang dat is.
loki504 @Maurits van Baerle8 oktober 2022 07:16
De vraag is of deze chips uiteindelijk een gevaar vormen voor Nederland. hoe langer deze oorlog en dus sancties duren deze langer de energie prijzen zo hoog blijven en wij zulke extreme sancties moeten aannemen des te groter de kans dat wij er zelf financieel aan onderdoor gaan. Ook blijven wij militair materiaal sturen die wij zelf nodig hebben om ons land "veilig" te houden.
zenlord @loki5048 oktober 2022 16:25
De vraag is of deze chips uiteindelijk een gevaar vormen voor Nederland.
Dat is niet juist - de vraag is of deze chips geklasseerd kunnen worden in één van de elvendertig verschillende HS codes die niet langer vanuit de EU naar RU mogen ge-exporteerd worden. Om je maar een idee te geven: er staan ook bloembollen in de Annex XXIII bij EU Verordening 2014/269, dus 'gevaar voor Nederland' is zeker geen criterium.
loki504 @zenlord8 oktober 2022 17:04
Om op de sanctie lijst te komen hoeft het inderdaad geen gevaar te zijn voor Nederland. Maar om als Landverrader geclassificeerd te worden moet het een gevaar voor Nederland zijn.
zenlord @Maurits van Baerle7 oktober 2022 18:06
In de praktijk zal een zaak als dit vooral neerkomen op de juridische basis (inclusief jurisprudentie) van sanctie overtreding. En die is niet van gisteren.
Toevallig is er een nieuw sanctiepakket 'van gisteren' - de EU heeft op 6 oktober 2022 het achtste pakket gepubliceerd in het officiële journaal ;). Daarin vind je weliswaar geen sancties op de overtreding van de sancties - dit terrein is voorbehouden voor de EU lidstaten.
Jerie
@zenlord7 oktober 2022 18:20
Deze meneer is op 27 September al opgepakt (30e voorgeleid bij RC) dus het achtste sanctiepakket was nvt. Het is echter vandaag pas in de openbaarheid gekomen.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 22 juli 2024 15:27]

n0np3r50n @Maurits van Baerle9 oktober 2022 19:24
Geen ad hominem maar klonk als een stuk uit Orwelliaanse literatuur. Prachtig. 😂
Maar, er is wel een officiële verklaring dat de EU en alle lidstaten een vijand van Rusland zijn. Die is wel eenrichtingsverkeer omdat, voor zover ik weet, de Russische Federatie formeel geen vijand van de EU of de lidstaten is.
J_van_Ekris @Cilph7 oktober 2022 17:59
Je hebt officieel ingestelde sancties en expliciete export restricties overtreden, dit zit in dezelfde categorie als gewoon illegale wapenverkoop aan een vreemde mogendheid. In het verleden zijn ook vermoedens geweest dat Saddam Houssein Playstations gebruikte voor millitaire doeleinden, waarbij balistische doelberekening echt een realistisch scenario was.
Cilph @J_van_Ekris7 oktober 2022 18:05
Ik betwist dan ook niet dat er sancties zijn overtreden. Alleen de OP die spreekt van landverraad.
J_van_Ekris @Cilph7 oktober 2022 18:09
Fair point. Die is formeel denk ik nog ver weg in Nederland. Maar als er door toedoen van zo iemand mensen overlijden (chips die onderdeel zijn van geleide wapensystemen) dan zou de Oekraine wel eens om uitlevering kunnen vragen vanwege dood door schuld of verwijtbare nalatigheid. Ik heb de indruk dat als overtreder dat je grootste probleem gaat zijn.
scholtnp @J_van_Ekris7 oktober 2022 21:09
Het artikel eindigt met de zin:
A harmless explanation is that Iragi children, like their counterparts around the world, are desperate to get their hands on the popular computer games.
Lijkt me dus meer op sensatie dan feiten gebaseerd. Chips van consumentenelektronica (geschikt voor temperaturen tussen 0 en 40°C) hergebruiken voor militaire situaties (temperaturen van -40 tot 125°C) lijkt me problematisch. Ook al accepteer je de 'buiten spec.' risico's, dan nog kun je dit niet eenvoudig hergebruiken door dat je de hele tooling eromheen mist. Denk ook aan de trillingen bij een lancering en je begrijpt dat even een los PCBtje erbij plaatsen kansloos is.
J_van_Ekris @scholtnp7 oktober 2022 21:33
Lijkt me dus meer op sensatie dan feiten gebaseerd. Chips van consumentenelektronica (geschikt voor temperaturen tussen 0 en 40°C) hergebruiken voor militaire situaties (temperaturen van -40 tot 125°C) lijkt me problematisch. Ook al accepteer je de 'buiten spec.' risico's, dan nog kun je dit niet eenvoudig hergebruiken door dat je de hele tooling eromheen mist. Denk ook aan de trillingen bij een lancering en je begrijpt dat even een los PCBtje erbij plaatsen kansloos is.
De afsluitende opmerking is er volgens mij meer een van sarcasme dan van volledigheid. De Iraakse economie was destijds verre van gezond, en de gemiddelde Irakees had nauwelijks de middelen om voedsel te kopen, laat staan consoles en games.

De gangbare gedachtengang was dat de machines geclusterd werden om een rekencluster te vormen dat de optimale baan van balistische projectielen berekende. Dus geen plaatsing op het projectiel zelf, maar offline om de juiste mechanische instellingen op de lanceerinriching in te voeren.
pe0mot @scholtnp8 oktober 2022 08:33
Milspec's zijn prima vooraf.
In een echte oorlog is alles toegestaan. Zie Starlink.
Nekje64 @scholtnp7 oktober 2022 21:34
Trouw meldt net dat Oekraïne last heeft van dit soort elektronica rommel. Iran bouwt goedkope drones van slechte kwaliteit, zgn. “Alibaba” drones. Rusland stuurt hele zwermen over het front heen, en als Oekraïne even door de munitie heen is komt de betere zwerm kamikaze-drones erachteraan.
Daarnaast wil je het de bevolking ook moeilijk maken zonder ze uit te hongeren o.i.d.
Dictaturen staan bij angst of vallen vaak na grote opstand.
Dit soort NSB’s kunnen we beter oppakken.
blehz @merethan9 oktober 2022 10:30
Wat wil je hier komen vertellen? Dat NATO de slechterikken zijn en Rusland gelijk heeft in wat ze doen? Wat is er juist mis met NATO?
n0np3r50n @blehz9 oktober 2022 20:01
Er is veel mis op het rechtsgebied, domme vraag misschien maar is bvb. de mens wel vertegenwoordigd in de Nederlandse wet? (Ik woon er niet) Als mens heb je een roepnaam en naam die je van je vader hebt gekregen. Niet een achternaam die wellicht als onderpand dient van schuldeisers en op financiële markten verhandeld wordt. (Engels: bonds, securities)

NATO en andere gewelddadige organisaties moeten ook genoemd, gestuurd en gefinancierd worden. Uiteindelijk lijkt het allemaal vanwege geld als je dieper gaat kijken. Financiële instituten en de rechtstaat zijn toch nauw aan elkaar verbonden.

[Reactie gewijzigd door n0np3r50n op 22 juli 2024 15:27]

merethan @n0np3r50n10 oktober 2022 16:04
Niet een achternaam die wellicht als onderpand dient van schuldeisers en op financiële markten verhandeld wordt.
Dit is echt een broodje poepverhaal.
n0np3r50n @merethan10 oktober 2022 16:38
Goh je hebt er wel verstand van blijkbaar.
skozaa @Cilph7 oktober 2022 23:37
Onzin. Ook wij worden erbij betrokken.
Z100 @Cilph8 oktober 2022 12:26
Als een land je afsnijdt van energie, hoort dat juist een act of war te zijn. Om die reden vielen de Japanners Pearl Harbor aan. Maar wij blijven maar 'ongemakkelijke confrontaties uit de weg gaan'.

Iedereen die in de buurt van de armoede grens leeft en er komende winter dreigt onder te komen, kan Putin daar direct verantwoordelijk voor houden, alsook Nederlanders die nog steeds zaken doen met Putins oorlogsmachine.

Ik hoop dat NLers die deze sancties proberen te omzeilen voor wat snel geld, worden geclassificeerd als landverraders, en de hoogste straffen krijgen.
n0np3r50n @Z1009 oktober 2022 20:23
Gelukkig mag jij nog niet stemmen want die energie had je toch echt van Rusland gekregen voor een veel goedkopere prijs als je niet zo'n socialistisch gedrocht als de EU had die voor jou gaat beslissen waar jij je energie mag halen. Veel geluk maar ik stook liever kolen dan kou lijden. Direct stemmen met je portemonnee en stik maar dan met zulke domme burgers. Bah. Had liever het anders gewild maar de meerderheid hè...
Z100 @n0np3r50n9 oktober 2022 23:07
Ik krijg eerder de indruk dat jij te oud bent om te stemmen. Ik merk een gebrek aan kortetermijngeheugen, want het is Putin die ons afsnijdt; niet andersom. Dit is wat Rusland altijd doet als zij niet hun zin krijgen. Je kan het aan de Oekraïners vragen die al sinds de val van de SU hiermee te maken hebben. Maar ergens heb ik de indruk dat het je niets interesseert hoe het gaat met de rest van Europa op je eigen warme nest na.
n0np3r50n @Z10010 oktober 2022 11:09
Laat ik beginnen met de vraag hoe lang de EU al Rusland voor van alles de schuld probeert te geven? Dit spelletje spelen ze al jaren. Eerst waren de sancties en daarna werd de gaskraan dichtgedraaid. Denk je nou echt dat dit niet te verwachten viel?
Ad Oekraïne en Sovjet-Unie ik woon in Praag. Ik heb als kind communisme meegemaakt ja maar hoe dat ontstaan is kan je nagaan. Komt uit het westen. Mao heeft ook eerst in Yale gestudeerd bvb.
En Oekraïne en de Nazi's is ook een heel diep verhaal.
Het enige wat je bereikt met iemand de schuld geven is dat er tenminste een slachtoffer wordt gecreëerd en één vijand. Lekker simpelweg boos worden ipv. het spelletje niet meespelen is makkelijker of niet? Dat doet dus de massa.
osmosis @er0mess7 oktober 2022 17:43
Zijn we in oorlog met Rusland? Zo nee hoe kan het landverraad zijn dan?

Maar sancties ondermijnen is niet netjes. Denk dat we het allemaal daar wel over eens zijn.
White Feather @osmosis8 oktober 2022 08:37
Onzin.

Je hoeft helemaal niet in oorlog te zijn.
Als je staatsgeheimen verkoopt aan andere landen, dan is dat landverraad.

Van Dale:
misdrijf tegen de veiligheid van de staat
Wiki Landverraad:
Landverraad is een verzamelnaam van misdrijven waarbij de externe veiligheid van een land in gevaar wordt gebracht. Hieronder vallen onder meer het doorspelen van staatsgeheimen aan een vreemde mogendheid en het medewerking verlenen aan een vijand in oorlogstijd (collaboratie).
cem. @White Feather8 oktober 2022 09:40
Verkoopt hij staatsgeheim dan? NEE, hij verkoopt gewoon chips, klaar.
Alles draait om geld, voor hem zal zorg wezen of het oorlog is of niet, hij moet gewoon geld hebben, klaar.
White Feather @cem.8 oktober 2022 11:00
Als je de reactie leest waarop ik reageer, zul je zien dat daar beweerd wordt dat er bij landverraad sprake moet zijn van oorlog.

En dat is dus zoals ik al aangeef niet het geval.
J_van_Ekris @cem.8 oktober 2022 14:14
Verkoopt hij staatsgeheim dan? NEE, hij verkoopt gewoon chips, klaar.
Die vervolgens in wapens gezet kunnen worden die tegen bevriende naties worden ingezet. Dit kan echt veel meer zijn dan een simpel economisch delict.
cem. @J_van_Ekris8 oktober 2022 14:23
Dat weet je niet, is alleen maar als als als als
J_van_Ekris @cem.8 oktober 2022 14:33
Aangezien Rusland nu serieus een oorlog aan het voeren is waar ze veel componenten tekort komen en al deels al hun oorlogseconomie hebben aangeslingerd is dat een extreem plausibele verklaring. In ieder geval een veel plausibeler verklaring dan dat Putin de chips gebruikt voor vredelievende doeleinden.
cem. @J_van_Ekris8 oktober 2022 14:35
Als dat echt werkelijkheid zo was hoe u nu zegt dan was de verkoper nu als terrorist verklaard.

[Reactie gewijzigd door cem. op 22 juli 2024 15:27]

J_van_Ekris @cem.8 oktober 2022 16:59
Nee, want een terrorist is iets totaal anders dan iemand die sancties overtreed en daarmee een mogelijke vijand voorziet in de middelen om wapens te maken. Overtreding van een embargo of sancties is gewoon de juiste passende wetgeving. Klinkt misschien enorm administratief en minder spectaculair, maar wel de passende wetgeving met ook hele serieuze mogelijke consequenties.
joeyhelmond0492 @cem.11 oktober 2022 11:19
als de hemel valt zijn alle mussen dood en wij erbij. aan speculatie heb je inderdaad niks. man moet ook zn kost verdienen, tis nou niet dat hij SVD's verkoopt aan de eerste de beste rus. Het zijn chips die waarschijnlijk naar burgers gaan, burgers die hier nooit voor hebben gekozen.

Vraag me nu wel af of het ook strafbaar is om Linux en Windows ISO's aan russen te leveren sinds Microsoft hun diensten (zoals hun website waar je iso's kan downloaden) heeft gestaakt
cem. @joeyhelmond049211 oktober 2022 12:00
Dat probeer ik hele tijd uit te leggen maar nee, mensen denken maar 1 ding omdat Rusland begonnen is met oorlog.

[Reactie gewijzigd door cem. op 22 juli 2024 15:27]

joeyhelmond0492 @cem.11 oktober 2022 12:42
Gevalletje plank voor de kop bij de meeste?
Ik weet niet wat het is maar als het om de rusland - oekraine situatie gaat staan er maar weinig mensen open voor een goeie discussie zonder geirriteerd te raken en er emotionele irrationele uitingen bij te goeien zoals "Maar Putin dit en maar (...)". Denk dat het zinloos is om aan vele uit te leggen.
Superstoned @cem.8 oktober 2022 10:57
Staatsgeheimen kun je ook voor geld verkopen ;-)
ninjazx9r98 @osmosis7 oktober 2022 23:43
Voor landverraad hoef je niet in oorlog te zijn.
FONfanatic @er0mess7 oktober 2022 17:31
Geen landverraad noch heulen met een vijand want de NAVO is (nog) niet in oorlog met Rusland. Maar wel het overtreden van door de EU ingestelde sancties.
White Feather @FONfanatic8 oktober 2022 08:38
Je hoeft dus helemaal niet in oorlog te zijn.

Als je bv staatsgeheimen verkoopt aan andere landen, dan is dat landverraad.

Van Dale:
misdrijf tegen de veiligheid van de staat
Wiki Landverraad:
Landverraad is een verzamelnaam van misdrijven waarbij de externe veiligheid van een land in gevaar wordt gebracht. Hieronder vallen onder meer het doorspelen van staatsgeheimen aan een vreemde mogendheid en het medewerking verlenen aan een vijand in oorlogstijd (collaboratie).

[Reactie gewijzigd door White Feather op 22 juli 2024 15:27]

adje123 @er0mess7 oktober 2022 17:30
Landverraad?
Hoe kan dat nou?
We zijn toch niet in oorlog met Rusland?
Zer0 @adje1237 oktober 2022 22:13
We zijn toch niet in oorlog met Rusland?
So what? Om landverraad te plegen hoeft er geen oorlog te zijn.
adje123 @Zer07 oktober 2022 23:33
Misschien even de wet erop naslaan.
Als wij in oorlog waren met de Russen en deze man leverde chips, waar wapens van werden gemaakt waarmee NL aangevallen kan worden.....3x raden hoe ze dat noemen?

Nu is het gewoon overtreden van handelrestricties.
Zer0 @adje1238 oktober 2022 10:31
Misschien even de wet erop naslaan.
Artikel 97
1.Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de voorbereiding hulp te verlenen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2.Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf als omschreven in het voorgaande lid, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Er staat niks over het al in oorlog moeten zijn...
adje123 @Zer08 oktober 2022 10:40
1.Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen
Volgens mij is Putin nog niet van plan NL aan te vallen?
Daarbij, NL geeft ook hulp aan buitenlandse troepen die tegen IS vechten, waarom zijn de afgereisde dames naar IS niet aangemerkt als "landverraders"?
Zer0 @adje1238 oktober 2022 11:42
waarom zijn de afgereisde dames naar IS niet aangemerkt als "landverraders"?
Dat zijn ze wel degelijk, alleen niet daarvoor aangeklaagt. Net als nu er0mess deze meneer aanmerkt als landverrader... wellicht wordt hij daar niet voor aangekaagt, maar dat betekent niet dat je hem geen landverrader kunt noemen.
adje123 @Zer08 oktober 2022 12:20
Dus je wordt niet als "landverrader" veroordeelt door een rechter, maar zo mag je wel genoemd worden?
Misschien in de volksmond, maar niet door instanties.
Ik vind hem iig geen landverrader, en de wet ook niet.
Zer0 @adje1238 oktober 2022 12:32
Misschien in de volksmond, maar niet door instanties.
er0mess is volgens mij geen instantie..... ik ook niet, dus kunnen wij hem inderdaad een landverrader vinden.
Ik vind hem iig geen landverrader, en de wet ook niet.
Volgens mij heb ik de wet boven al aangehaald, en je kunt beargumenteren dat deze van toepassing is op de acties van de persoon. In eerste instantie zal de openbare aanklager moeten beslissen of hij die kant op wil, of dat andere wetgeving meer van toepassing is, en genoeg om de persoon te straffen. Uiteindelijk zal een rechter daar eventueel over moeten beslissen, dus wat jij er van vind is niet zo relevant.

[Reactie gewijzigd door Zer0 op 22 juli 2024 15:27]

adje123 @Zer08 oktober 2022 12:56
Ik vind dit wel heel interessant. :)
1.Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen
Rusland is met Oekraïne in oorlog, niet met Nederland.
Als Rusland de chips gebruikt om wapens te maken terwijl Rusland oorlog voert met/tegen Nederland, ja dan is hij een landverrader.
Maar, nu is slechts iemand die sanctieregels tegen Rusland schendt.
Zer0 @adje1238 oktober 2022 18:30
Je haalt maar een deel van de wet aan....
Hulp geven bij het voorbereiden van vijandigheden valt er ook onder, en aangezien Rusland ons als vijand heeft bestempelt kun je het voorzien van Rusland van middelen om die vijandigheid in daden om te kunnen zetten zien als landverraad.
Nogmaals, er staat nergens in de wet dat er al sprake moet zijn van een oorlog.
adje123 @Zer08 oktober 2022 19:28
Deze persoon voldoet al niet aan nummer 1 van de wet
Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met het oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen
Dit zou dus betekenen dat de persoon in kwestie, samen met Rusland meewerkt
plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen.
Daar is geen sprake van aangezien Rusland geen aanval op Nederland heeft geopend.
Daarnaast, Rusland heeft Nederland niet als een "vijand" aangeduid, maar als "vijandig".
https://www.euractiv.com/...-pay-its-debts-in-rubles/

Zodra Rusland Nederland als "een/de vijand" aanduidt, dan hebben we een heel ander probleem, juridisch gezien.
Zer0 @adje1238 oktober 2022 23:16
Deze persoon voldoet al niet aan nummer 1 van de wet
Omdat je de rest van de zin niet aanhaalt.... er zijn maar twee "punten", en jij hakt de eerste in tweeen..

plegen van vijandelijkheden of het voeren van oorlog tegen de staat te bewegen.

Ook hier negeer je een deel van de zin, er staat "of"...
Zodra Rusland Nederland als "een/de vijand" aanduidt, dan hebben we een heel ander probleem, juridisch gezien.
We worden gezien als vijandig, dus als een vijand...

[Reactie gewijzigd door Zer0 op 22 juli 2024 15:27]

Nas T @adje1237 oktober 2022 17:35
Niet in oorlog, wel in strijd.
adje123 @Nas T7 oktober 2022 17:36
Ook niet.
Hoe zijn wij in strijd met Rusland?
Quasar70 @adje1237 oktober 2022 17:49
Vanuit het perspectief van rusland is er wel degelijk een strijd met het westen.

Regelmatig verklaren de staats propaganda kanalen dat er tegen Navo troepen wordt gevochten. Niets wat er door deze kanalen aan berichten worden verspreid is niet door het kremlin goedgekeurd.
TheVivaldi @Quasar707 oktober 2022 17:58
Vanuit het perspectief van rusland is er wel degelijk een strijd met het westen.
Rusland heeft gezegd dat alle EU-lidstaten een vijand zijn.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 15:27]

Maurits van Baerle @TheVivaldi7 oktober 2022 18:05
Je bedoelt andersom, neem ik aan. Poetin heeft een lijst laten opstellen met landen die Rusland vijandig gezind zijn en daar staan onder andere alle EU lidstaten op.

Voor zover ik weet beschouwt de EU (of Nederland) Rusland niet als vijand, je mag er alleen niet zomaar meer handel mee drijven.
TheVivaldi @Maurits van Baerle7 oktober 2022 18:07
Oeps, verkeerd om geschreven inderdaad. Dank voor de correctie.
Mathijs22 @Maurits van Baerle7 oktober 2022 18:18
Ahhh, die lijst waar Taiwan als land op stond. Daar zal Beijing vast wel even over gebeld hebben.

De knulligheid van het Putin regime is werkelijk op grote hoogte op dit moment. Goed voor de Ukraine maar heel gevaarlijk voor de rest van de wereld.
Quasar70 @TheVivaldi7 oktober 2022 18:15
Wij, de EU / het westen, hebben nu te maken met een "situatie" doordat rusland/putin een bijzonder perspectief er op nahoudt. Oorlog=speciale militaire operatie. Oekraine=geen echt land. Geschiedenis kan je zelf bedenken. En ook vooral regelmatig met nukes dreigen zodat men het niet heeft over het falen op alle fronten (militair en politiek)

Gefeliciteerd met je 70ste verjaardag.
TheVivaldi @Quasar707 oktober 2022 18:16
Ik ben nog lang en breed geen 70?
Quasar70 @TheVivaldi7 oktober 2022 18:24
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin
Argantonis @TheVivaldi7 oktober 2022 18:54
Dit is wel zulke misinformatie dat je het ook best wel even mag corrigeren in deze comment ipv in een reactie
ggj87 @adje1237 oktober 2022 19:46
We leveren wapens?
Vlizzjeffrey @adje1237 oktober 2022 18:05
We zijn lid van Nato, en Nato levert wapens aan Ukraine.
Mathijs22 @Vlizzjeffrey7 oktober 2022 18:39
We zijn lid van Nato, en Nato levert wapens aan Ukraine.
Incorrect.
NATO heeft hierin zeer uitgesproken geen rol. De NATO heeft werkelijk alles gedaan om hier buiten te blijven. En terecht want de NATO kan hier volgens hun eigen statuten zich hier niet in mengen.

De landen die lid zijn van NATO hebben de wapens uit de NATO lijkst gehaalt en die daarna op eigen initiatief aan de Ukraine gelevert. De NATO heeft daar enkele malen over geklaagt. De NATO top is absoluut niet blij met de huidige situatie. De middenlange afstand artillerie is uitgeholt en daarmee valt een deel van de verdediging weg. Het is dat de Russen zelfs niet van een tweede wereld land als de Ukraine kan winnen of er zou echt een gat in de verdediging ontstaan.

NATO levert geen wapens, NATO wil juist dat er minder gelevert word.
fsfikke @adje1237 oktober 2022 17:41
Behalve dat ze de gaskraan en daarmee onze energievoorziening hebben stopgezet? We zitten al lang in een energieoorlog. Om over het opblazen van de pijpleidingen nog maar niet te spreken, maar ik neem aan dat je daar vast andere 'opvattingen' over hebt...

[Reactie gewijzigd door fsfikke op 22 juli 2024 15:27]

adje123 @fsfikke7 oktober 2022 17:49
Volgens mij heeft Rusland gevraagd om gas in Roebels te betalen. Wij hebben geweigerd en zij hebben daarop sancties ondernomen.
En wie de pijpleiding heeft opgeblazen? Dat weet nog niemand.
Wat wel weten is dat de eigenaar van de pijpleiding geen onderzoek mag doen naar de toedracht van de explosies, maar de Zweedse autoriteiten mogen dat wel.

https://www.nu.nl/economi...te-mogen-onderzoeken.html

Ik vertrouw niemand meer als het op informatievoorziening aankomt.
Audioot @adje1237 oktober 2022 18:00
Volgens mij heeft Rusland gevraagd om gas in Roebels te betalen. Wij hebben geweigerd en zij hebben daarop sancties ondernomen.

Klopt allemaal. Maar in het contract stond dat de rekening in dollars of euros betaald kon worden.

https://www.rtlnieuws.nl/...roebels-voor-russisch-gas

Dus ja...
fsfikke @adje1237 oktober 2022 17:54
Volgens mij heeft Rusland gevraagd om gas in Roebels te betalen.
Precies, wat dus contractbreuk van de Russen was.
Ik vertrouw niemand meer als het op informatievoorziening aankomt.
Dat is heel verstandig, helaas zie je vaak dat mensen die dit het hardst roepen er de gekste 'alternatieve' bronnen op nahouden.
TheVivaldi @fsfikke7 oktober 2022 17:59
De reguliere Nederlandse media zijn momenteel ook niet 100% betrouwbaar, aangezien nagenoeg alle journalisten het gebied hebben ontvlucht en in Rusland niet meer welkom zijn. Iedereen kijkt dus van een afstand toe.

Edit: ik bedoel niet dat je daarom maar alternatieve bronnen moet gaan geloven, in tegendeel. Ik bedoel alleen te zeggen dat het momenteel gewoon moeilijk is wie je wel en niet moet geloven omdat iedereen van een afstand toekijkt. Samengevat: geloof niet zomaar alle alternatieve onzin, maar wees wel kritisch. :)

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 15:27]

Mathijs22 @TheVivaldi7 oktober 2022 18:30
De BBC mensen zitten nog altijd slechts een paar kilometer achter het front. Ook het team van Le Monde levert dagelijks berichten van het front. El País heeft ook een hele sterke journalist die embedded is maar die moet ik in vertaling lezen. De Russen hebben ALLE buitenlandse pers geweigerd (behalve enkele van uit Belarus) maar de reden daarvoor snappen we allemaal wel.

Goede informatie krijgen is zeker wel mogelijk, maar goed, als feiten er niet veel toe doen zal het voor sommige mensen niet veel uitmaken.

----------

Over de Roebels en de opgeblazen leidingen, uiteindelijk maakt het allemaal niet veel uit omdat Rusland de gaskraangewoon zelf dicht gedaan heeft. Eerst onder het mom van onderhoud, toen een storing en uiteindelijk met de uitgestoken vinger omdat het ze toch niets meer uitmaakte. Als over een paar weken ook de olie leveranties stoppen komt er geen energie meer uit Rusland. Een logische beslissing als je een conflict hebt met een regime, het is gewoon een strategische blunder van Europa om die situatie te laten ontstaan.

Je zal met niet snel betrappen op het complementeren van Trumpf, maar in zijn opmerkingen hierover had hij geheel gelijk.
TheVivaldi @Mathijs227 oktober 2022 18:31
In Rusland zit er momenteel bijna niemand.

Maar je hebt gelijk: ik bedoelde eigenlijk de Nederlandse media. Zal dat even verduidelijken.
analog_ @TheVivaldi9 oktober 2022 12:54
dan had rusland maar geen wetten moeten instellen die het bijzonder onmogelijk maken journalistiek te bedrijven maar wantrouw verder
TheVivaldi @analog_9 oktober 2022 18:12
Ik zei ook niet dat het de schuld was van onze media? Ik zei alleen wat de huidige situatie is, niet wie er schuldig aan is. Uiteraard is het Ruslands schuld door die oorlog te beginnen en het voor journalisten moeilijker te maken vrij nieuws te vergaren.
RJG-223 @adje1237 oktober 2022 19:42
Wat wel weten is dat de eigenaar van de pijpleiding geen onderzoek mag doen naar de toedracht van de explosies
Ja hèhè. De eigenaar is in russische handen. Dat betekent dat niemand (behalve de russen zelf) die eigenaar vertrouwt. En terecht. Stel dat de pijleiding door de russen is opgeblazen. Denk jij nu werkelijk dat een russisch bedrijf dat zal willen zeggen ? De eigenaar / persvoorlichter / ... is dan in rusland z'n leven niet zeker ! De enige mogelijke uitkomst, als een russisch bedrijf het onderzoekt, is dat zij concluderen dat iemand anders (de VS, oekraine, de EU, etc. etc.) het gedaan heeft.

En ja, als uit het onderzoek zou blijken dat bijv. de VS het gedaan hebben, dan ligt dat politiek zeer gevoelig, en wordt het vast niet bekend gemaakt. Niet totdat de oorlog voorbij is, en Putin verslagen. En ook dat is begrijpelijk. Het is oorlog, en wij zijn daar indirekt bij betrokken, en wij hebben dus partij gekozen. Dan is het belangrijk dat alle neuzen bij ons ongeveer dezelfde kant op staan totdat de oorlog voorbij is. Anders is het zeker dat uiteindelijk Putin wint.

En als de (russische) eigenaar samen met iemand anders het onderzoek doet, dan is de kans groot dat beide partijen tegengestelde conclusies trekken.
Ik vertrouw niemand meer als het op informatievoorziening aankomt.
Het is nuttig om skeptisch te blijven, maar je zult soms toch partij moeten kiezen. Soms is niet de waarheid belangrijk, maar wél welke partij je steunt...
adje123 @RJG-2237 oktober 2022 19:59
Stel dan een Zweedse toezichthouder aan die meekijkt met het onderzoek.
Nu wek je een verkeerde indruk.
RJG-223 @adje1237 oktober 2022 20:23
Stel dan een Zweedse toezichthouder aan die meekijkt met het onderzoek.
Ja en ? De conclusie van dat russiche bedrijf zal er toch één zijn die Putin goed uitkomt, en die hij dan direkt politiek zal uitmelken. Wat die toezichthouder ook zegt. Putin zal dan zeggen dat die toezichthouder liegt, dat hij door de EU of de VS, of wie dan ook, is omgekocht, om rusland de schuld te geven. Er is 100% niets te winnen met een onderzoek door de russen. En gezien de situatie, kun je eerlijk gezegd ook verwachten dat als de waarheid in het westen verdeeldheid zou zaaien, die ook niet snel naar buiten gebracht wordt. En terecht. Op dit moment kunnen we hier geen verdeeldheid hebben, want de enige die daar bij wint is Putin.

De enige waarheid die neutraal zou zijn, is als het een aardbeving was of zo. Maar dat is het niet.
Nu wek je een verkeerde indruk.
Welke indruk wek ik dan ?
adje123 @RJG-2237 oktober 2022 20:28
Welke indruk wek ik dan ?
Ik heb het nergens over jou.

Ok, laat ik het anders zeggen.
Waarom zou ik de Zweedse overheid vertrouwen over hun onderzoek?
We hebben gisteren met het filmpje van Jesse Klaver toch gezien dat bijvoorbeeld tweede kamer/overheid onbetrouwbaar is?
Waarom een andere overheid dan wel geloven?
RJG-223 @adje1237 oktober 2022 20:56
Waarom zou ik de Zweedse overheid vertrouwen over hun onderzoek?
Als de zweedse overheid een conclusie publiceert, en een russisch bedrijf een andere conclusie, dan moet jij kiezen welke van de twee je wilt vertrouwen. Blijkbaar wil jij de zweedse overheid niet vertrouwen. Ga je dat russische bedrijf dan wel vertrouwen ?

En als jij geen van beiden wilt vertrouwen, wie zou je dan wel vertrouwen ? Iemand anders die zelf geen onderzoek gedaan heeft ? Iemand anders die zijn eigen redenen heeft om de ene of andere conclusie te steunen, en dus waarschijnlijk ook niet te vertrouwen is ? En wat maakt het je dan eigenlijk uit wie het gedaan heeft als iedereen potentiëel niet te vertrouwen is ? Je zou het zelf kunnen onderzoeken, maar waarschijnlijk heb jij de kennis niet, wordt je niet in de buurt toegelaten, en als je toch toegelaten wordt, dan zul je informatie van andere mensen nodig hebben om je conclusie te kunnen trekken, mensen die je waarschijnlijk niet kunt vertrouwen...
zyphr @fsfikke7 oktober 2022 17:50
Inderdaad bizar dat Rusland geen gas meer leverde nadat we niet meer hadden betaald.

En het gas vanuit Rusland naar/via de Oekraïne is nog steeds actief.
https://www.reuters.com/b...am-stays-shut-2022-09-06/
Nico Klus @zyphr7 oktober 2022 18:00
Inderdaad bizar dat zij onze euros niet wilde hebben maar plots in roebels betaald wilde worden.
zyphr @Nico Klus7 oktober 2022 18:54
Dat was niet plots, we hadden voorgaande euros waar we gas in betaald hadden in beslag genomen.
Die betaald methode was dus niet betrouwbaar meer.
Nas T @adje1237 oktober 2022 17:41
Sancties tegen Rusland en Belarus (Wit-Rusland)
Von der Leyen: Nieuwe EU-sancties tegen Rusland zullen zich richten op banken
Europa overweegt meer wapens voor Oekraïne en nieuwe sancties tegen Rusland
;)

[Reactie gewijzigd door Nas T op 22 juli 2024 15:27]

nst6ldr @adje1237 oktober 2022 17:54
...mwoah, er is maar een keer of 6 met kernwapens gedreigd.
SherlockHolmes @adje1237 oktober 2022 17:32
Dit inderdaad. Men slaat wel door.
NBAasDOGG @er0mess7 oktober 2022 17:22
Ik vind het heel subjectief wie werkelijk onze vijand is, wetende wat (wij en) onze bondgenoten in het Midden Oosten hebben verricht zonder dat ze strafrechtelijk zijn achtervolgd.
adje123 @NBAasDOGG7 oktober 2022 17:34
Exact.
Wij hebben meegedaan aan een "oorlog" waar wij als land niks van te vrezen hadden.
Maare, zodra US naar onze "leiders" fluit....., staan onze "leiders" parraat.
Oekol @er0mess7 oktober 2022 17:59
Ik snap het verhaal niet. Hij verhandelde die gassen, woonde in een safe house want werkte voor de AIVD? Ben ik toe aan weekend? :*)
William_H @Oekol7 oktober 2022 21:08
Het hele verhaal rond Frans van Anraat is er één omhult met schimmigheid. Vergeet niet dat het Westen Irak steunde (heimelijk) in die Irak-Iran oorlog (officieel de 1e Golfoorlog genaamd), omdat men banger was voor Iran dan voor Irak. Een paar jaar later bleek dat je een dictator toch niet kunt vertrouwen (zeker niet één die een keer wint) en kregen we de (2de) Golfoorlog. Toen werd Saddam weer een vijand, net zoals dat ooit gebeurde met Ho-Chi-Minh en de Vietcong (bondgenoot van het Westen in de 2de Wereldoorlog, niet erkend door het Westen, vervolgens vijand).
Frans had wapens geleverd aan Saddam tijdens die 1e Golfoorlog. Maar toen Saddam die inzette (voor de 2de keer, 1e keer was tegen Iran) tegen de bondgenoten van het Westen (oa Koerden) tijdens de (2de) Golfoorlog, was meneer ineens fout. Pech voor hem kan je stellen, maar gezien de innige band tussen de (toen nog BVD) AIVD en de CIA, kun je best stellen dat Van Anraat voor de leeuwen is gegooid toen het het Westen even niet uitkwam.
Volg jij het nog?!

[Reactie gewijzigd door William_H op 22 juli 2024 15:27]

Oekol @William_H7 oktober 2022 22:02
Ja jouw stuk wel. In het Wikipedia stuk kan ik dit stuk niet plaatsen:
"Hij vestigde zich in een bescheiden woning in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, waar hij zijn demente moeder verzorgde. Op 17 december 2004 werd bekend dat de woning een zogeheten safehouse van de AIVD zou zijn. Van Anraat zou een informant van de AIVD zijn geweest, en zou zijn opgepakt omdat uit een afgeluisterd telefoongesprek bleek dat hij van plan was Nederland de volgende dag te ontvluchten. Zes weken eerder was hem een nieuw paspoort verstrekt."
William_H @Oekol7 oktober 2022 22:09
Met name die laatste zin, een nieuw paspoort, geeft wel aan dat hij eerst helemaal niet verdacht werd van criminele intenties.
Er zal destijds iets veranderd zijn in de spionnenwereld. Misschien had het er mee te maken dat toen duidelijk werd dat de VS de WMD's niet kon bewijzen in Irak, dus hadden ze een fall-guy nodig om te laten zien dat ze toch met goede rede Irak waren binnengevallen. Misschien kreeg hij daar lucht van, maar was hij te laat met vluchten.
Allemaal speculatie van mijn kant, maar een vreemd verhaal blijft het wel als je dit allemaal leest.

[Reactie gewijzigd door William_H op 22 juli 2024 15:27]

Chinosoldier @er0mess7 oktober 2022 18:12
Maar indirect doen wij daar toch ook mee met gas afnemen van Rusland ? :+
TiSneu @er0mess7 oktober 2022 18:18
jouw vijand, niet de mijne
onscreen @er0mess7 oktober 2022 19:18
Op papier idd niet heel etisch. Maar vanuit politiek standpunt denkt hij wellicht heel anders over welk land er etisch bezig is. In zijn ogen zal de EU de boosdoener zijn, en is dit in zijn beleving een volkomen logische handeling.
SuperDre @er0mess7 oktober 2022 20:43
Dit is verre van landverraad, sowieso slaan die sancties nergens op, doet ons meer pijn dan Rusland.
bed76 @er0mess11 oktober 2022 11:21
In mijn optiek wel een erg veroordelende en ongenuanceerde reactie met het kleine beetje info die je uit het artikel hebt. Begrijp met niet verkeerd ik ben in het algemeen genomen voor strenger straffen dan dat we in NL er vaak maar weer met een taakstrafje vanaf komen.

Maar het is een beetje afhankelijk, zoals in ander reacties ook te lezen is, wist diegenen willens en wetens of hij aan Rusland verkocht? Of ging het via een shell company en had diegene het kunnen weten door wat nader onderzoek te doen?

De een is intentioneel en de ander nalatigheid. Zelfde soort verschil als moord versus dood door nalatigheid.
GG85 @astatic7 oktober 2022 21:17
https://nos.nl/nieuwsuur/...phef-over-the-great-reset
Roel1966 7 oktober 2022 17:51
Even buiten het feit om dat je je kan afvragen of sancties wel nut hebben speelt er in mijn ogen nog iets heel anders een rol bij deze opgepakte man. Andere bedrijven mogen niet meer leveren aan Rusland dus eigenlijk is het dan oneerlijke concurrentie wat deze man doet. Hij maakt puur misbruik van de situatie en zal denk ik net zo goed ook b.v. aan de Ukraine leveren als het maar geld oplevert.

Kort even wat de sancties betreft denk ik zelf van ja, Rusland mag dan wel door de sancties weinig tot geen inkomsten hebben wat het gas b.v. betreft. Anderzijds worden wij als gewone mensen net zo goed ook hard getroffen door de giga hoge gasprijzen. Dus niet alleen Rusland is de sjaak maar wij zijn ook net zo goed de sjaak door dit soort sancties.

En ja natuurlijk, Rusland heeft dit veroorzaakt door die oorlog te starten waar wij ook zeker niet naar gevraagd hebben. Evenzogoed, Rusland blijft doorgaan dus naar mijn mening hebben die sancties blijkbaar weinig nut.
Xfade @Roel19667 oktober 2022 18:08
Sancties hebben absoluut nut. Alleen duurt het even voordat zij het daar echt voelen. Want ze krijgen via andere wegen toch nog steeds producten. Niet alleen van dit soort handelaartjes, maar ook andere landen.
Roel1966 @Xfade7 oktober 2022 18:22
Alleen duurt het even voordat zij het daar echt voelen.
Ik bekijk het even puur vanuit ons zelf als inwoner van Europa en wij het nu op dit moment het meest voelen.
Sissors
@Roel19667 oktober 2022 18:37
Nou volgens mij voelen de Russen het ook wel. Maar nee het betekend niet dat die dan direct maar opgeven.
Roel1966 @Sissors7 oktober 2022 21:37
Nou volgens mij voelen de Russen het ook wel.
Tuurlijk, maar er zijn ook genoeg Russen die niet achter die oorlog staan en ook dan de dupe worden.
Sissors
@Roel19667 oktober 2022 21:44
Behalve dat dat volgens mij vies tegen valt, maar ja, zo werkt dat. Dat is kut voor diegene, maar komt niet in de buurt van hoe kut het is voor de Oekraïners.
Roel1966 @Sissors7 oktober 2022 22:06
Behalve dat dat volgens mij vies tegen valt, maar ja, zo werkt dat. Dat is kut voor diegene, maar komt niet in de buurt van hoe kut het is voor de Oekraïners.
Ben ik met je eens ja maar ja, vind dat elke vorm van oorlog gewoon waardeloos is en totaal niets oplost. Of het nu in Rusland of weet ik veel waar is, altijd worden juist de onschuldige mensen vaak de dupe ervan.
Groningerkoek @Roel19667 oktober 2022 23:58
Als al die onschuldige mensen die hier ook de dupe van worden de handen ineen zouden slaan is er volgende week een nieuwe regering in Rusland.
Roel1966 @Groningerkoek8 oktober 2022 01:21
Ja mee eens maar probleem is dat die net zo goed dan opgepakt worden en de mond gesnoerd word.
Groningerkoek @Roel19668 oktober 2022 11:18
Wel als het een klein gedeelte is, niet als ze het in grote meerderheid of allemaal zouden doen.
Roel1966 @Groningerkoek8 oktober 2022 17:41
Zag toevallig vandaag in de krant staan dat het in het Kremlin mis aan het gaan is en ze onderling al aan het ruziën zijn. Zou mij dus niet verbazen als er daadwerkelijk dan ook mensen zich bij elkaar pakken en in opstand komen, laten we het in elk geval hopen.
Groningerkoek @Roel19668 oktober 2022 18:26
Als het op een machtswisseling aankomt door interne strubbelingen in het kremlin kan het helaas alle kanten op, er is ook een grote groep die vindt dat Putin er veel te soft in gaat, velen in het kremlin vinden dat de industrie een oorlogsindustrie moet worden om voldoende materiaal te hebben en dit dan gecombineerd met een volledige mobilisatie. En het zou maar zo kunnen dat een groot deel van het volk het daar mee eens is. Toen het goed ging met de oorlog was er amper protest maar nu er een kleine mobilisatie is begint het gemopper maar dan denk ik vooral omdat ze amper materiaal en uitrusting hebben en niet zozeer omdat ze tegen de oorlog zijn.

De kans dat er over een tijdje iemand zit die zegt van "hey, sorry. We doen geen herstelbetalingen maar dan trekken we ons nog wel deze week volledig terug, iedereen blij?" Acht ik extreem klein.
Roel1966 @Groningerkoek8 oktober 2022 18:36
Je vergeet wel dat er al wat oligarchen afgezet zijn terwijl die wel het geld binnen brachten, dit omdat die de oorlog maar niks vonden omdat daardoor hun inkomsten omlaag gingen. En tja, er zal uiteindelijk toch geld op de tafel moeten komen om die hele oorlogsindustrie te kunnen betalen. In die zin hebben die sancties misschien wel hun effect.
bed76 @Xfade11 oktober 2022 11:24
Sancties hebben geen enkel nut, behalve dan het land en hun inwoners te straffen en een signaal af te geven dat je het niet mee eens bent met hun acties. Maar er is geen enkele oorlog gestopt vanwege sancties. Dus in die zin hebben ze geen nut.
J_van_Ekris @Roel19667 oktober 2022 18:21
Even buiten het feit om dat je je kan afvragen of sancties wel nut hebben speelt er in mijn ogen nog iets heel anders een rol bij deze opgepakte man. Andere bedrijven mogen niet meer leveren aan Rusland dus eigenlijk is het dan oneerlijke concurrentie wat deze man doet. Hij maakt puur misbruik van de situatie en zal denk ik net zo goed ook b.v. aan de Ukraine leveren als het maar geld oplevert.
...
Rusland blijft doorgaan dus naar mijn mening hebben die sancties blijkbaar weinig nut.
Je doet voorkomen dat dit slechts een gevalletje economisch delict is met louter wat economische schade. Dit is geen gevalletje van een paar game consoles leveren aan verwende kinderen van oliegarchen. Er staan ook zaken op die aanctielijst omdat ze tot wapens kunnen worden omgezet in Rusland. Dit kan wel eens een paar kruisraketten voorzien van de hardware voor baanberekening die ze nodig hebben voor serieuze schade aan te richten. En als je in die wapens-categorie zit, dan ben je echt de sjaak want het kan dan ook als zodanig behandeld worden.
Roel1966 @J_van_Ekris7 oktober 2022 18:25
Je doet voorkomen dat dit slechts een gevalletje economisch delict is met louter wat economische schade.
Nee dan begrijp je misschien niet helemaal wat ik bedoel te zeggen en zeker de ernst van deze zaak wel inzie. Alleen buiten die ernst om zou het ook al een foute actie zijn puur als je het bekijkt vanuit economische schade.
Amanoo 7 oktober 2022 19:24
Ik vraag me af wat de motivatie is. Mogelijk sympathie voor Rusland? Er zijn hele partijen waarvan leden en aanhangers bij elke scheet Oekraïne afkraken, en als ze Rusland niet de hemel in prijzen dan praten ze alsnog zeker hun acties goed. Vooral als je achternaam zich vertaalt naar "ezel" is dat populair.

Of gewoon winst. Er zijn nu waarschijnlijk weinig partijen die met Rusland onderhandelen, dus als je wat kan bieden is daar wel winst te halen. Een beetje zoals drugsdealers. Het is illegaal, er is wel vraag, dus als drugsdealer valt er veel winst te halen. Die winst had de maffia ook toen ze in de VS alcohol hadden verboden, maar die is er nu ook niet meer. Wanneer er bijna geen leveranciers zijn, ligt de markt voor je open.

[Reactie gewijzigd door Amanoo op 22 juli 2024 15:27]

SpX @Amanoo7 oktober 2022 20:23
Geld is meestal de motivator.
the_leonater 7 oktober 2022 17:43
We weten uiteraard niet wat het motief is van deze beste meneer.
Misschien had hij wel familie in Rusland of andere nauwe banden, dan willen deze mensen je wel eens in het nauw drijven.

Het zou immers niet de eerste keer zijn waarbij zelfs een hooggeplaatst iemand van een balkon is gevallen of van een schip is gevallen en verdronken in zeer rustig vaarwater om maar even iets recents te noemen.

Dit zijn natuurlijk allemaal verzachtende omstandigheden, maar de daad zelf is natuurlijk niet goed te praten.
Ik zou bijvoorbeeld niet weten wat ik in bovenstaande situaties zou doen, dus zou mij er eigenlijk niet over uit moeten laten.

Maar als meneer slechts en alleen wil cashen, was dit wel een domme actie, want als je iets van Rusland en de sancties weet, moet je enige kennis hebben dat alles nauwlettend in de gaten wordt gehouden en vooral deze transacties waren ''een beetje dom'' zoals koningin Maxima wel eens heeft gezegd.

Het kan zelfs hierom nog zelfs een signaal van Rusland zijn, zoiets als: We hebben jullie mensen die voor ons werken en ons links of rechtsom toch wel geven wat wij willen hebben.

Maar dit zijn slechts theorieën en is net zoiets zoals de Nordstream gaspijplijn die geëxplodeerd is op meerdere plaatsen, misschien moeten we er niet teveel achter zoeken en zal dit volgens Rusland uiteraard een compleet natuurlijk verschijnsel kunnen zijn ;)
laurxp 8 oktober 2022 02:56
Ik ben héél benieuwd wat deze beste man nou daadwerkelijk aan het verkopen was.

Het bedrijf waar ik werk verkoopt toetsenborden en de onderdelen daarvan. De exportrestricties zijn zó breed, dat zelfs de chips die daar in zitten verboden zijn. Nu verkochten we toch al niet veel naar Rusland, maar toch apart dat zelfs zulke triviale consumentenapparatuur niet meer mag.

Om een voorbeeld te geven, chips sneller dan 25 MHz zijn verboden. Dat gaat dan gewoon om 8-bit microcontrollers van meer dan 10 jaar oud. RAM-chips van meer dan 1 Megabit zijn ook verboden.

Gezien het complete gebrek aan details en de enorme overdrijving van opsporingsdiensten in het verleden, zou het mij eigenlijk helemaal niets verbazen als dit niet om weapon-grade chips ging, maar een handelaar die niet goed aan het opletten was bij het verkopen van huis-tuin-en-keukenchips.
dutchnltweaker 7 oktober 2022 17:18
Er zijn tig voorbeelden denk ik hoe verkopen omzeilt worden wat bedrijven doen en dan pak je een 1 kerel op die handelt (praat niks goed) . Via via verkopen of Rusland verkoopt aan India olie of gas en Europese landen kopen het daar weer in niet "wetend" dat het Russische grondstoffen zijn.
Het is allemaal best wel hypocriet die embargos of sancties. Daarmee doel ik niet specifiek op dit maar in het algemeen sancties.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 15:27]

The Realone @dutchnltweaker7 oktober 2022 17:21
Welk precedent wordt er hiermee geschept dan? Dat kan ik even niet volgen. Het bestraffen van iets wat illegaal is? De sancties doen hun ding en hebben op termijn gewoon nut, ook al zal het niet rechtstreeks de oorlog stoppen.
dutchnltweaker @The Realone7 oktober 2022 17:24
Welk precedent wordt er hiermee geschept dan? Dat kan ik even niet volgen. Het bestraffen van iets wat illegaal is? De sancties doen hun ding en hebben op termijn gewoon nut, ook al zal het niet rechtstreeks de oorlog stoppen.
Stukje verwijdert, bedoelde het anders. Bedoelde meer dat de sancties niet eerlijk zijn in het algemeen. Als er via via toch gehandelt wordt, bedrijf kan bedrijf x opzetten in een ander land en via daar gewoon de sancties omzeilen.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 15:27]

Maurits van Baerle @dutchnltweaker7 oktober 2022 17:30
Zo makkelijk is dat allemaal niet. De reden dat er van Huawei weinig meer over is is omdat er uitkwam dat ze, tien jaar eerder, de sancties rondom Iran hadden geschonden door een apart bedrijfje (Skycom Tech Co Ltd) op te richten die de feitelijke handel deed. Vijftien jaar later zit de CFO een flinke tijd in Canada in voorarrest en is Huawei uit een hoop markten verdwenen.

Nu sancties op Rusland omzeilen betekent dat je de komende decennia als bedrijf “voortdurend achterom moet kijken”.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 22 juli 2024 15:27]

dutchnltweaker @Maurits van Baerle7 oktober 2022 17:34
Zo makkelijk is dat allemaal niet. De reden dat er van Huawei weinig meer over is is omdat er uitkwam dat ze, tien jaar eerder, de sancties rondom Iran hadden geschonden door een apart bedrijfje op te richten die de feitelijke handel deed. Vijftien jaar later zit de CFO een flinke tijd in Canada in voorarrest en is Huawei uit een hoop markten verdwenen.

Nu sancties op Rusland omzeilen betekent dat je de komende decennia als bedrijf “voortdurend achterom moet kijken”.
Tja dat durf ik niet te zeggen, dat zal best dat Huawei dat gedaan heeft maar het is ook wel een hetze geweest niet? Ik denk dat als Huawei niet zo groot was als toen dat gebeurde er geen haan zou kraaien.
Maurits van Baerle @dutchnltweaker7 oktober 2022 17:48
Het omzeilen van de sancties door Huawei gebeurde tussen 2010 en 2014 en in die periode is ook dat gerechtelijk onderzoek gestart. Toen was Huawei nog helemaal niet zo groot.

Bovendien, er zijn ook wel mensen achter eenmanszaakjes de bak in gedraaid voor het overtreden van sancties, nota bene via derde landen, dus de grootte van het bedrijf zal het niet zijn.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 22 juli 2024 15:27]

fsfikke @dutchnltweaker7 oktober 2022 17:27
Je doet nu alsof het opzet van de sancties is dat deze makkelijk omzeilt kunnen worden, wat natuurlijk onzin is. Zie ook het achtste sanctiepakket:
  • Expands the designation criteria so that individuals that contribute to the circumvention of EU sanctions can be designated.
edit:
@hieronder Misschien moet je beter uitleggen wat je precies hypocriet vindt aan de sancties, of de definitie daarvan nog eens opzoeken.

[Reactie gewijzigd door fsfikke op 22 juli 2024 15:27]

dutchnltweaker @fsfikke7 oktober 2022 17:30
Je doet nu alsof het opzet van de sancties is dat deze makkelijk omzeilt kunnen worden, wat natuurlijk onzin is. Zie ook het achtste sanctiepakket:

[...]
Nee dat doe ik nu helemaal niet, alsjeblieft ik vind het niet prettig als je dingen typt alsof ik het zo zeg of bedoel. Ik zeg dat dit zeker wel kan en het is sinds maart ook gebeurt. Die sanctiepakket waar je aan linkt is maar 2 weken oud, dus weet niet wat je daar nu mee wil zeggen. Ik heb het over de gehele periode.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 15:27]

adje123 @dutchnltweaker7 oktober 2022 17:39
Ja, als deze kerel zijn bedrijf in China had opgericht en chips had geleverd aan Rusland, dan was niks aan de hand geweest.
adje123 @The Realone7 oktober 2022 17:31
Sancties hebben zeker nut....., sancties zijn veel zwaarder voor ons.
China en India kopen nu Russisch gas in en verkopen het door aan ons voor een hogere prijs.

https://www.telegraaf.nl/...binnen-aan-energie-export
The Realone @adje1237 oktober 2022 17:40
Dat is korte-termijn denken. De afhankelijkheid van Russisch gas is niet nieuw en had eigenlijk al veel eerder een halt toe geroepen moeten worden. Dat ze nu tijdelijk meer geld verdienen aan de export ervan zullen ze prettig vinden, maar door deze sancties raakt onze drang naar onafhankelijkheid van Russisch gas in een stroomversnelling en dat gaat Rusland veel pijn doen. Dat weten ze daar ook echt wel.
In datzelfde artikel staat trouwens ook dat de export van steenkool door de sancties hard onderuit gegaan is, het werkt dus.
adje123 @The Realone7 oktober 2022 17:42
Uuuhhhh, Rusland exporteert nog altijd naar India, China en Afrika, ze verdienen nog dus voldoende.
China en India verkopen het weer aan Europa tegen een hogere prijs. Het doet Europa ook pijn.
The Realone @adje1237 oktober 2022 17:49
Dat zei je in je eerdere post ook al. Natuurlijk exporteert Rusland gas naar bijvoorbeeld China. Maar China gebruikt een groot deel daarvan zelf en wat het over heeft verkoopt het door aan o.a. Europa. Het is dan ook China dat van de hogere prijs profiteert, niet Rusland.
Dat het Europa pijn doet zal niemand ontkennen, maar ik hoop dat je begrijpt dat Rusland haar gang laten gaan in Oost-Europa ons vele malen meer pijn zal doen.
Lekker Ventje @adje1237 oktober 2022 17:53
Alleen weten die landen dat Rusland met een overschot zit waardoor ze veel minder betalen dan dat Europa deed. Uiteindelijk gaat Rusland veel minder verdienen. Niet nu, wel over twee jaar en daarna.
adje123 @Lekker Ventje7 oktober 2022 17:54
Over twee jaar nemen wij gewoon weer Russisch gas af.
Dan is Putting afgezet en zijn we weer vriendjes met Rusland.
watercoolertje
@adje1237 oktober 2022 17:54
Niemand ontkent toch dat wij er ook wat van merken? Is het dan nodig dat te herhalen?

Het doet rusland echt wel veel pijn dat merk je ook wel aan putin die bij elk onderhoud aan de pijpleidingen nodig vindt om te zeggen dat ie niet meer open kan door de sancties in de hoop dat wij ze zouden opheffen. Jammer joh!

En ja het doet ze (veel) pijn daar:
https://www.ft.com/conten...e3-4f4a-b0e8-054ef21a2a6e
Non-oil and gas revenues also fell drastically, by 37 per cent year on year, in January-August, the data showed.
Russia recorded a surplus of almost Rbs500bn in the first seven months of the year. But the cumulative total fell to only Rbs137bn last month, suggesting a big deficit in August which economists attributed to sharp declines in oil and gas revenues. Russia’s surplus over the first six months of the year reached Rbs1.37tn as it built a war chest on the back of soaring energy prices.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:27]

KoffieAnanas @adje1237 oktober 2022 17:55
China en India kopen Russisch gas voor een dumpprijs. Nog steeds een relatief hoge prijs, maar veel lager dan de marktprijs.

De sancties hebben als doel het uitroken van Rusland. Iedereen weet dat deze sancties op korte termijn niet veel pijn doen. Op langere termijn doet Rusland dit veel pijn. China en India zullen Rusland stevig uitknijpen, de Russen zijn internationaal een speelbal geworden. Ze hebben niks meer in de melk te brokkelen. Zelf buurlanden die normaal trouw zijn aan Moskou dansen inmiddels niet meer volledig naar de pijpen van Rusland.

De sancties doen hun werk wel degelijk. Dat wij er zelf ook last van hebben, dat stond van tevoren al vast. Dat is voor niemand een verrassing. Zoiets hoort bij het instellen van dergelijke sancties.

Interessant artikel hieraan gerelateerd:
China Is the Wild Card in the Energy War With Russia https://nyti.ms/3rBhnKC

[Reactie gewijzigd door KoffieAnanas op 22 juli 2024 15:27]

KoffieAnanas @ymmv12 oktober 2022 09:46
Met wie wil je onderhandelen? Met Rusland in ieder geval niet, zij hebben al aangetoond geen betrouwbare partner te zijn. Onderhandelingen zijn er al geweest, jarenlang, en heeft tot niks geleid. Vele wereldleiders hebben Putin tot rede proberen te brengen dit jaar, van Biden tot Macron tot Erdohan. En reken maar er op dat ook China Rusland tot (v)rede heeft geprobeerd te bewegen, heeft niks opgeleverd. Putin streeft een Groot Rusland na, een volledige hereniging met de broederstaat Oekraïne.

Met Hitler is ook geprobeerd te onderhandelen, tot aan het naïeve toe. Uiteraard deed Hitler het voorkomen dat hij wilde onderhandelen. Zijn doel stond echter vast, de onderhandelingen waren een welkome afleiding om in de tussentijd een volledige aanval voor te bereiden. Met Putin is dit niet anders. Je bent inmiddels wel extreem naïef om te denken dat op dit moment onderhandelingen leiden tot vrede.

Ja, Europa heeft het zwaar en uiteraard profiteren daar anderen van. We hebben ook veel erger meegemaakt. We komen er weer bovenop. We maakten al een ongekende weelde door in Europa van een enorm lange periode zonder oorlog. Historisch gezien zit een nieuwe grote oorlog er aan te komen, inclusief depressie. Dat heet realisme. In plaats van de klagen, ben ik iemand van de schouders eronder zetten en iedere dag het beste ervan te maken. Dat is de instelling die ook in Oekraïne leeft, de bewoners maken een verschrikkelijke periode door, de eensgezindheid is groot en ze laten zich niet van de wijs brengen door de Russen. Oekraïne zal enorme veerkracht tonen door hun karakter van niet lullen, niet klagen, maar poetsen.
martin_v_z @adje1237 oktober 2022 17:49
Ik lees die statement wel vaker "Sancties zijn veel zwaarder voor ons"
Heb je daar ook een bron van?

In het artikel dat je linkt staat:
"Volgens de CREA is het EU-verbod op de invoer van steenkool uit Rusland doeltreffend geweest. Na de inwerkingtreding van het verbod daalde de Russische kolenexport tot het laagste niveau sinds het begin van de oorlog. „Rusland is er niet in geslaagd andere kopers te vinden om de dalende vraag in de EU te compenseren”, aldus CREA."

Dat ze veel geld hebben verdiend aan export als gas is toch niet een teken dat het gehele pakket aan sancties zwaarder voor ons weegt dan hun? Het is oprecht een vraag want ik lees de statement echt vaak maar geef dan ook een goede bron met informatie.
mrFreeZe @adje1237 oktober 2022 17:49
Telegraaf..

Als de gaspijp naar China ten volle zou worden belast (en dat is niet zo), dan zou je slechts 10 a 15% van wat de EU inkocht kunnen leveren aan China.

Daarnaast, China dwingt een extreem goedkope prijs af. Ze worden er dus niet bepaald niet beter van.
China wel overigens.
KoffieAnanas @mrFreeZe7 oktober 2022 18:59
Zie hier een artikel daarover in de New York Times:
China Is the Wild Card in the Energy War With Russia https://nyti.ms/3rBhnKC

In het kort. De economie van China groeit amper, daardoor is import van fossiele brandstoffen flink afgenomen. In augustus met 2 miljoen vaten olie. Geheel toevallig, of niet, de hoeveelheid die de OPEC nu gaat reduceren.

China koopt voor dumpprijs fossiele brandstoffen van Rusland. China wil niet te afhankelijk worden van 1 leverancier, en dus niet te afhankelijk worden van Rusland. Tot slot, de prijs van olie en gas zal de komende maanden vooral afhangen van de Chinese economie. Trekt deze weer aan, dan schieten de prijzen omhoog. En anders heeft Rusland toch echt een heel groot probleem.

[Reactie gewijzigd door KoffieAnanas op 22 juli 2024 15:27]

Nas T @dutchnltweaker7 oktober 2022 17:23
Via via verkopen of Rusland verkoopt aan India olie of gas en Europese landen kopen het daar weer in niet "wetend" dat het Russische grondstoffen zijn.
Dat zou misschien kunnen, maar: ik ga er van uit dat er overeenstemmingen ondertekend zijn dat dit niet mag en in het geval van grondstoffen uit een bepaald gebied is dit denk ik ook redelijk te controleren door de chemische samenstelling.
dasiro @Nas T7 oktober 2022 17:53
het moet niet per sé dezelfde olie of gas zijn als je handelt. Je kan goedkoop gas inkopen bij Rusland en het gas dat je oorspronkelijk zou gebruiken (van eigen productie of duurdere import) verkopen aan een hogere prijs zonder dat je de sancties overtreedt
JeanB42 @dasiro8 oktober 2022 11:50
Waarmee je bevestigt dat het gesanctioneerd land wel degelijk geraakt wordt. Tussenpartijen die verdienen, maar ook logistiek lastigere handelsroutes omdat ze niet in de openheid kunnen plaatsvinden.
dasiro @JeanB428 oktober 2022 14:54
niet per sé, moest Europa geen sancties hebben opgelegd, dan was de gasprijs niet x6 of x10 gegaan. Het is niet voor niets dat Rusland recordwinsten haalt, ondanks dalende export.
gaskabouter @dutchnltweaker7 oktober 2022 17:37
Je doet nogal een aanname?

Heb je een onderbouwing voor "tig verkopen" of roep je maar wat? Dit soort sancties wordt namelijk strikt gehandhaafd. En kan je sancties opleveren als individu of land als je je er niet aan houdt
YamatoSan 7 oktober 2022 17:20
Kan iemand mij vertellen om welke microchips het precies gaat...? Ik vraag het voor een vriend ;)
Bozebeer38 @YamatoSan7 oktober 2022 17:27
Texas Instruments vermoed ik.

Hun kruisraketten leunen nogal op chips van hun.
Je kent het merk wellicht van je calculator.
loekf2 @Bozebeer387 oktober 2022 17:59
Vraag me wel af hoe veel je tegen kunt houden. Wij (bedrijf dat ik werk) zitten soms ook naar brokers en distributeurs te kijken. Het is soms sprokkelen zeg maar. Deze man moet een fout hebben gemaakt, misschien door te grote aantallen in een keer te bestellen of te vaak.
Bozebeer38 @loekf27 oktober 2022 20:34
Genoeg nato landen die nog voor honderden miljoenen leveren.
Zij omzeilen de EU sancties op basis van wat heet de “grandfather clause”.
J_van_Ekris @Bozebeer387 oktober 2022 18:06
Met andere woorden, als klopt wat jij vermoed: door de Russen nu van deze chips te voorzien, kunnen zij letterlijk weer kruisraketten van doelsystemen gaan voorzien, en gaan er weer doden vallen. Ik snap niet hoe mensen met zichzelf zouden kunnen leven na zo'n actie.
GameNympho @Bozebeer387 oktober 2022 18:06
:+ Volgens mij staat er nog een doos vol van in het magazijn :X
ATIradeon8500 @Bozebeer387 oktober 2022 20:45
Dan zijn het vast FireWire chips.
Daar zitten millitairistische toestellen vaak vol mee.
pakka680 @YamatoSan7 oktober 2022 18:27
Had het bericht al in andere media gelezen en dacht hier inderdaad wel wat meer te lezen over wat voor chips praten we nu en wie produceert ze.
flossed @YamatoSan8 oktober 2022 14:43
Croky chips
kuurtjes 7 oktober 2022 18:04
"Chips leveren" zegt natuurlijk niets over het aantal.

Zijn het er 5, of 500?
HakanX @kuurtjes7 oktober 2022 20:48
De meldingsplicht begint sowieso bij transacties vanaf €10.000. Als je dat in delen doet niet. Voor de rest kan ik alleen maar aannamens doet dat het misschien veel te veel was om in zulke kleine stukjes te hakken. In ieder geval domme actie. Er zijn andere vormen van betaling als je met dit soort zaken bezig bent.
SMSfreakie 7 oktober 2022 18:13
pas leuk als blijkt dat er miljoenen betaald zijn en de chips compleet junk blijken te zijn... :P

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