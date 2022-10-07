FIOD: Nederlander opgepakt vanwege leveren chips aan Rusland

Een 55-jarige Nederlander is recent opgepakt voor het leveren van chips aan Rusland. De man wordt ervan verdacht de Sanctiewet te hebben overtreden. Mogelijk wilde de verdachte de internationale sancties omzeilen door te doen alsof de chips een andere bestemming hadden.

De Nederlandse Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst meldt dat er beslag is gelegd op de privé- en zakelijke bankrekeningen, de administratie en de handelsvoorraad van de verdachte. De man zou chips geleverd hebben aan Rusland, terwijl er momenteel handelsbeperkingen gelden voor het leveren van goederen aan het land. De man is opgepakt naar aanleiding van een melding van een bank aan de Financial Intelligence Unit, een overheidsinstantie waar onder meer banken ongebruikelijke financiële transacties moeten melden.

De internationale sancties zijn opgesteld naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. Onder andere chips mogen niet meer aan bedrijven in het land geleverd worden. Deze chips zouden mogelijk gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden. De Russische wapenindustrie kampt momenteel met een chiptekort, aldus de FIOD.

De afgelopen maanden staakten een hoop bedrijven hun activiteiten in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Onder meer Nvidia, Logitech, Ericsson, Nokia, DJI en Sony vertrokken uit het land of stopten er met de verkoop van producten. Ook acht de directeur-generaal van het European Space Agency de kans klein dat ESA weer met Rusland gaat samenwerken vanwege de invasie van Oekraïne.