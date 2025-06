Kommersant: Chinese bedrijven leveren massaal kapotte chips aan Rusland

Russische bedrijven zouden een stijging van 1900 procent ervaren wat betreft het faalpercentage van microchips geleverd door Chinese bedrijven. Door sancties zouden bedrijven geen andere keuze hebben dan de benodigde chips inkopen bij onbetrouwbare partijen.

Het aantal defecte componenten voor elektronica zou sinds de invasie in Oekraïne zijn gestegen van twee naar veertig procent, zo meldt de Russische krant Kommersant op basis van anonieme bronnen uit de Russische techindustrie. Vanwege wereldwijde sancties tegen het land zouden toeleveringsketens verstoord zijn en zouden importeurs daarom bij tussenpersonen en onofficiële leveranciers chips moeten inkopen 'waardoor de mate van controle over de productkwaliteit afneemt'. Vanwege de hoge marge aan defecte chips worden er in Rusland hogere prijzen voor huishoudelijke apparaten verwacht.

The Register duidt dat de huidige geopolitieke situatie er voor zorgt dat Russische bedrijven aangewezen zijn op de grijze markt, waar leveranciers weg kunnen komen met een matige productkwaliteit. Russische klanten hebben immers geen enkele andere mogelijkheid, aangezien veel grote techbedrijven hun producten niet meer in Rusland willen of mogen leveren na de invasie in Oekraïne. Hoewel China politiek gezien vermoedelijk geen sancties op bondgenoot Rusland zou willen hanteren, zorgen sancties uit onder meer de Verenigde Staten ervoor dat ook China de export van producten naar Rusland moet beperken, zo beschrijft Washington Post.