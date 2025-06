Wetenschappers KUL willen vanaf 2030 waterstofpanelen voor op het dak verkopen

Wetenschappers van de KU Leuven willen tegen 2030 waterstofpanelen kunnen verkopen die ze zelf hebben ontwikkeld. Ze zullen daarvoor een eigen spin-offbedrijf oprichten. Hoeveel een waterstofpaneel uiteindelijk moet kosten, is niet bekend.

Het waterstofpaneel dat ontwikkeld is door de twee Belgische bio-ingenieurs Jan Rongé en Tom Bosserez, gebruikt energie van de zon om met behulp van een membraan en een katalysator watermoleculen in lucht op te splitsen in waterstof en zuurstof. Nadien wordt de waterstof afgevoerd via een uitgang. Het paneel produceert volgens de twee onderzoekers groene waterstof op lage druk, maar de waterstof kan nadien ook opgeslagen worden onder druk via een compressor of vervoerd worden via pijpleidingen. Tijdens het productieproces van waterstof wordt er naar verluidt ook zuiver zuurstofgas geproduceerd. Dit wordt vrijgelaten in de atmosfeer zonder dat het impact zou hebben op het leefmilieu.

De twee Belgische wetenschappers werken al sinds 2011 aan het project onder de naam ‘The Solhyd Project’ en zullen in samenwerking met het Leuvense bedrijf Comate een spin-offbedrijf oprichten dat bestaande prototypes van de panelen kan vertalen naar een verkoopbaar product. "Op die manier kunnen we de panelen in grote volumes maken en verspreiden over de hele wereld", klinkt het bij de twee heren aan de VRT. "We verwachten dat het vanaf 2030 mogelijk wordt om waterstofpanelen te installeren op daken van woningen". Op de website van 'The Solhyd Project' staat overigens te lezen dat de heren ook al werk maken van de volgende generatie waterstofpanelen.

Het project omtrent de waterstofpanelen kwam in 2019 al eens in het nieuws. Toen plaatste het team van de twee ingenieurs waterstofpanelen op een huis die per dag gemiddeld 250 liter waterstof konden produceren. De panelen hadden toen een rendement van ongeveer 15 procent. Het is onduidelijk of dat ondertussen is toegenomen. De waterstof die toen in de zomer is geproduceerd, is in een ondergrondse tank onder hoge druk opgeslagen om in de winter elektriciteit en warmte van te kunnen maken.

Waterstof kan een belangrijke rol spelen bij de aankomende energietransitie. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over het gebruik van waterstof voor auto's.