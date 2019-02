KU Leuven start proef met huis dat energie krijgt via 'waterstofpanelen'

De KU Leuven start binnenkort een proef met zonnepanelen die groene waterstof produceren en die een huis in het Belgische Oud-Heverlee van energie gaan voorzien. De panelen zijn in tien jaar tijd ontwikkeld en kunnen per dag per paneel gemiddeld 250 liter waterstof produceren.

De panelen gebruiken zonlicht en water uit de lucht om waterstof te produceren, zegt de VRT. In een eerder bericht schrijft de Vlaamse omroep dat het zuurstof en waterstof scheidt met een membraan en een katalysator. De zonnepanelen zorgen voor elektriciteit dat gebruikt wordt om waterstof te produceren uit vocht in de lucht en de Leuvenaren hebben die combinatie verregaand geïntegreerd om dit efficiënt te kunnen doen. De panelen hebben een rendement van 15 procent, volgens de onderzoekers is dat een wereldrecord voor de combinatie van zonnepanelen en waterstofproductie.

Op dit moment hebben de onderzoekers nog maar één paneel gemaakt, maar dat moeten er 'binnenkort' twintig worden. In het Vlaams-Brabantse Oud-Heverlee gaan ze namelijk een proef beginnen met die panelen. Een goed geïsoleerde woning zonder gasaansluiting draait daar normaal gesproken op zelf opgewekte elektriciteit van onder meer zonnepanelen. Om het energietekort in de winter op te vangen gaat het gezin gebruikmaken van de waterstofpanelen.

De in de zomer geproduceerde waterstof wordt in een ondergrondse tank onder hoge druk opgeslagen om in de winter elektriciteit en warmte van te maken. Een gezin zou volgens de onderzoekers een tank van vier kubieke meter nodig hebben. De panelen worden tussen nu en 'eind volgend jaar' geplaatst.

Als het project goed loopt komen er op een stuk grond in de straat meer panelen bij. Hier zouden de 39 andere gezinnen in de straat gebruik van kunnen maken. Wie een auto van elektriciteit wil voorzien heeft nog twintig extra panelen nodig.

Over de exacte eigenschappen van het paneel maken de onderzoekers niet veel bekend. Wel zou het, om de kosten te drukken, niet uit duurzame metalen of edelmetalen bestaan. Met zulke materialen zou het rendement wel verhoogd kunnen worden. De prijs van een paneel is nog niet duidelijk. In het faculteitsblad van de KU Leuven schrijft onderzoeker Jan Rongé dat waterdamp uit de lucht wordt gehaald door een 'materiaal dat vergelijkbaar is met zakjes die je in schoenendozen vindt'. Elektrodes op basis van nikkel en ijzer splitsen het water weer in waterstof- en zuurstofgas. Door een membraan blijven de gassen gescheiden.

Waterstof kan een belangrijke rol spelen bij de aankomende energietransitie. Op dit moment wordt het meeste waterstofgas echter op een weinig duurzame manier gemaakt, met uitstoot tot gevolg. Het waterstofpaneel van de KU Leuven stoot geen broeikassen uit en maakt zogenoemd 'groen waterstof'. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over het gebruik van waterstof voor auto's.