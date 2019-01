In 2018 was 5,4 procent van in Nederland verkochte auto's volledig elektrisch

RAI Vereniging en Bovag melden op basis van cijfers van databedrijf RDC dat van alle nieuw geregistreerde auto's in 2018 5,4 procent volledig elektrisch wordt aangedreven. Het gaat dan om auto's zonder verbrandingsmotor met alleen accu's of auto's die op waterstof rijden.

In totaal zijn er in 2018 in Nederland 24.024 volledig elektrisch aangedreven auto's geregistreerd. Dat aantal was niet eerder zo hoog en is een verdrievoudiging ten opzichte van 2017: toen werden er 7964 volledig elektrisch aangedreven auto's geregistreerd. De Bovag en RAI Vereniging verwachten dat in 2019 het totaal aantal geregistreerde volledig elektrische auto's uitkomt op 28.000.

Met name in december werden er relatief veel volledig elektrische auto's geregistreerd: in totaal 6081. Dat aantal was 30,4 procent van alle verkochte auto's in die maand. Deze opleving in december hangt sterk samen met veranderde fiscale bijtellingsregels. Die bepalen dat zakelijke rijders dit jaar vanaf 1 januari enkel nog over de eerste 50.000 euro te maken krijgen met een laag bijtellingstarief van 4 procent voor privégebruik. Boven de 50.000 geld een tarief van 22 procent.

Deze 30,4 procent wordt vooral gevormd door duurdere modellen zoals de Jaguar I-Pace en Tesla-modellen. Deze duurdere modellen zijn door de veranderde fiscale regels in 2019 minder aantrekkelijk, wat volgens Bovag en RAI Vereniging mede bijdraagt aan de voorspelling dat het totaal aantal registraties van volledig elektrisch aangedreven auto's in heel 2019 uitkomt op 28.000, wat geen heel grote stijging is ten opzichte van 2018. Deze te verwachten afvlakkende groei voor 2019 wordt ook veroorzaakt door toenemende leveringsonzekerheid. Zo is er bijvoorbeeld voor de 64kWh-accuversie van de Kia e-Niro een behoorlijke wachtlijst; mensen die het voertuig vorig jaar besteld hebben moeten nog zeker tot eind 2019 wachten.

Volgens de cijfers van RDC rijden er in Nederland nu 48.767 volledig elektrische auto's rond, terwijl dat er in 2017 nog 23.613 waren. Volgens de organisaties komt die stijging onder meer door populaire modellen als de nieuwe e-Golf, de BMW i3, Nissan Leaf en de Hyundai Ioniq. Maar ook de eerder genoemde veranderde fiscale regels droegen hieraan bij.

Tesla's maken nog altijd de dienst uit als het gaat om het aandeel in de vloot van elektrische auto's. Van de 24.024 geregistreerde elektrische auto's uit 2018 was 23,5 procent een Model S en 12,4 procent een Model X. De Jaguar I-Pace was goed voor 14,6 procent, gevolgd door de Nissan Leaf met 14 procent en de Volkswagen e-Golf met 9,3 procent.