Nederlandse particulieren waren in 2021 goed voor 21 procent van nieuwe EV's

Nederlandse particulieren hadden in 2021 een aandeel van 21 procent in het aantal nieuwe elektrische personenauto's dat werd geregistreerd. Dat melden RAI Vereniging en Bovag op basis van een analyse van de verkopen van elektrische personenauto's van vorig jaar.

Volgens Bovag is dit particuliere aandeel van 21 procent bijna een verdubbeling ten opzichte van de periode van 2015 tot en met 2019. Toen hadden Nederlandse particulieren nog een aandeel van 12 procent op het totale aantal nieuwe geregistreerde elektrische auto's. Het gaat hier om elektrische auto's die op naam worden gezet van een particulier, dus naast verkoop valt ook private lease hieronder.

De RAI Vereniging en Bovag verklaren de stijging met name door te wijzen op het 'positieve effect' van de introductie van een particuliere aankoopsubsidie. Daarnaast stellen de organisaties dat er steeds meer betaalbare elektrische modellen op de markt komen en dat de consumentenacceptatie van elektrisch rijden toeneemt. Ook zeggen de organisaties dat de daling van de gemiddelde prijs voor een elektrische auto een rol speelt: waar die prijs in 2016 nog op 79.000 euro lag, is dat in 2021 gezakt naar 51.000 euro.

Het zou kunnen dat het aandeel particuliere registraties van nieuwe elektrische auto's dit jaar hoger wordt dan in 2021. Dat hangt ook af van het aantal zakelijke registraties, maar het feit is dat de aankoopsubsidie sinds begin dit jaar weer beschikbaar is voor nieuwe elektrische auto's. Bovendien is de totale subsidiepot dit jaar een stuk substantiëler.

Van de 71 miljoen euro is nu nog ongeveer 40 procent over. Er is momenteel voor 42.725.900 euro aangevraagd; op basis van de aanschafsubsidie van 3350 euro per auto is het aangevraagde bedrag in totaal goed voor 12.754 nieuwe elektrische auto's. Deze bedragen staan in schril contrast met de 14,4 miljoen euro die in 2021 beschikbaar was. Daar kwam nog bij dat het grootste deel van die 14,4 miljoen euro al in 2020 werd vergeven; daardoor was deze subsidiepot begin januari 2021 al leeg.

In de eerste twee maanden van dit jaar is het effect van de weer beschikbare aanschafsubsidie goed zichtbaar, stelt Bovag. Het aandeel particuliere registraties in januari en februari steeg naar 56 procent. Er werden in die periode 6741 nieuwe elektrische auto's geregistreerd. Dat zijn zowel zakelijke als particuliere registraties. In dezelfde periode vorig jaar kwam dat aantal uit op 2375 auto's. Het gaat dus om een stijging van 183 procent.