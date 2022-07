'Nederlands kabinet wil vanaf 2025 EV's verplichten voor zakelijke leaserijders'

De Nederlandse regering wil dat zakelijke leaserijders vanaf 2025 bij de keuze voor een nieuwe leaseauto alleen nog uit volledig elektrisch aangedreven modellen kunnen kiezen. Althans, dat meldt De Telegraaf op basis van bronnen.

Volgens De Telegraaf melden 'goed ingevoerde Haagse bronnen' dat staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat regelgeving voorbereidt om dit te verplichten. Het doel is het versneld vergroenen van de zakelijke auto's in Nederland. De nieuwe regels zouden nodig zijn om de afgesproken beperking van de CO 2 -uitstoot te halen en om bij te dragen aan de reductie van de stikstofuitstoot. Het is niet bekend of deze plannen daadwerkelijk worden overwogen en wanneer ze wereldkundig zouden worden gemaakt.