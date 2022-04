Nederlandse subsidiepot voor nieuwe EV's in 2022 is voor 80 procent leeg

De door de Nederlandse overheid ter beschikking gestelde subsidiepot voor de aanschaf of private lease van nieuwe elektrische auto's door particulieren is inmiddels voor ongeveer 80 procent leeg. Er is nu minder dan 15 miljoen euro over.

Op basis van de cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is van de 71 miljoen euro voor 2022 inmiddels nog 14,8 miljoen euro over. Een maand geleden was er nog zo'n 28,3 miljoen euro over. Dit betreft de registratie van nieuwe elektrische personenauto's, waarbij er 3350 euro wordt toegekend bij koop of private lease.

Er is ook een subsidiepot voor gebruikte elektrische personenauto's, waarbij een subsidie van 2000 euro beschikbaar is voor koop of private lease. Hiervoor is het totale budget voor dit jaar 20,4 miljoen euro en daarvan is momenteel nog 7,52 miljoen euro over.

Het subsidiebudget voor nieuwe auto's is dit jaar een stuk hoger dan vorig jaar. In 2021 was er in totaal 14,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidies en het grootste deel van dat bedrag was al in 2020 vergeven, waardoor de pot van 14,4 miljoen euro begin januari 2021 al leeg was.

Het gaat hier om de zogeheten Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren. Deze regeling beslaat de periode 2020 tot en met 2024. Voor deze vijf jaar is in totaal 252 miljoen euro aan subsidie gereserveerd, waarvan 152 miljoen euro voor nieuwe elektrische auto's. De subsidie wordt alleen toegekend bij volledig elektrische personenauto's die volgens de WLTP-norm minimaal een bereik van 120 kilometer hebben en waarvan de catalogusprijs tussen de 12.000 en 45.000 euro ligt.