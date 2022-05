Subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's is na een week leeg

De subsidiepot van 10 miljoen euro voor kopers van nieuwe elektrische auto's is leeg. Sinds begin juli kunnen Nederlanders de subsidie van 4000 euro aanvragen. Het is nog steeds mogelijk om subsidie aan te vragen; volgend jaar wordt de pot weer aangevuld.

Volgens de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is sinds woensdagochtend er al meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is. Hoeveel meer dat is, maakt de dienst niet bekend. Voor 2020 was een budget van 10 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf of private lease van nieuwe elektrische auto's. Het gaat om een subsidie van 4000 euro, dus 2500 mensen hebben er gebruik van kunnen maken.

De pot met subsidie voor de aanschaf van tweedehands elektrische auto's is nog niet leeg. Er is nog zo'n 5,8 miljoen euro over van het budget van 7,2 miljoen euro. Aanvragers krijgen 2000 euro subsidie voor de aanschaf van een occasion.

Aanvragen die zijn ingediend nadat het budget is overschreden, worden doorgeschoven naar volgend jaar, mits er nog voldoende budget over is in de pot voor het volgende jaar. Subsidieaanvragen worden maximaal één kalenderjaar doorgeschoven. De subsidiepot zal volgend jaar groter zijn; er is dan in totaal 27,9 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe en tweedehands elektrische auto's.

De subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto's ging in per 1 juli 2020. De regeling loopt door tot 2025. In totaal is er voor vijf jaar 252 miljoen euro aan subsidie gereserveerd. 152 miljoen euro is bestemd voor nieuwe elektrische auto's. De subsidies zijn in het leven geroepen om meer particulieren over te halen om een elektrische auto aan te schaffen. De hoge aanschafprijs vormt daarbij voor veel mensen een drempel.