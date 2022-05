Gerucht: Samsung levert volgend jaar bij sommige smartphones geen lader mee

Samsung zou vanaf volgend jaar bij sommige smartphones niet langer een lader leveren. De fabrikant wil dat naar verluidt doen om kosten te besparen en omdat vrijwel alle gebruikers al een lader hebben. Om welke modellen het gaat, is nog niet bekend.

Volgens de Zuid-Koreaanse krant Electronic Times is Samsung in gesprek met partners over het weglaten van de lader bij een aantal modellen die in 2021 uitkomen. Een van de redenen zou zijn dat smartphones met de komst van 5g duurder zijn geworden. Laders zijn geen dure componenten, maar door die weg te laten zou Samsung de verpakking van zijn telefoons ook kleiner kunnen maken en op verzendkosten kunnen besparen.

Het is niet duidelijk bij welke modellen Samsung overweegt om de lader weg te laten. Apple-analist Ming-Chi Kuo meldde onlangs dat de iPhone-fabrikant overweegt om de iPhone 12-modellen zonder lader en headset te leveren. Het bedrijf zou daarmee kosten willen besparen, maar ook willen wijzen op voordelen voor het milieu, omdat de meeste klanten al een lader hebben.