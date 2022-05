Google lijkt Android 11 op 8 september te willen uitbrengen - update

Google lijkt de publieke versie van Android 11 op 8 september te willen uitbrengen. Die datum noemt het bedrijf in de Works with Hey Google Smart Home Summit, een video gericht aan ontwikkelaars die met Googles smarthomeproducten werken.

In de video spreekt Michele Turner, Director of Product voor het Google Smart Home-ecosysteem, over de nieuwe functies die Google voor het ecosysteem heeft ontwikkeld. Turner zegt dat Android 11 'op 8 september overal beschikbaar zal komen' en legt uit hoe bedrijven het beste op die datum voorbereid kunnen zijn.

De genoemde datum ligt in lijn met eerdere Android-uitgaves. Sinds Android-versie 7.0 in 2016 heeft Google de upgrades jaarlijks rond augustus of september uitgebracht. Google heeft op dit moment daarnaast de 11 Weeks of Android lopen, waarin het iedere week sinds 15 juni meer vertelt over het nieuwe besturingssysteem. Na 28 augustus lopen deze elf weken af, een release na 28 augustus ligt daardoor voor de hand. Volgens een eerder gepubliceerde tijdlijn zou de final release tot slot in het derde kwartaal van 2020 plaatsvinden.

De belangrijkste vernieuwing van Android 11 ligt volgens Google bij de manier waarop het besturingssysteem met chatapps omgaat. Die krijgen een eigen onderdeel in de notificatiebalk. Gebruikers krijgen daarnaast de mogelijkheid om gesprekken op het scherm vast te pinnen met 'bubbels', die over apps blijven liggen. Tweakers schreef eerder een preview over de Android 11 bèta.

Vandaag heeft Google een tweede bètaversie vrijgegeven. Android 11 is nu op platform stability, wat betekent dat alle surfaces en behaviors die met apps werken, nu klaar zijn. App-makers kunnen nu makkelijker hun apps compatibel maken met Android 11.

Update, donderdag 9 juli: Google heeft de video inmiddels offline gehaald. Het artikel is aangepast met een screenshot van de Summit die door Android Police is gemaakt.