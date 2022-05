Android 11 legt agressieve 'appkillers' van fabrikanten enigszins aan banden

Google is van plan om in Android 11 fabrikanten minder vrijheid te geven als het gaat om achtergrondprocessen snoeien. Ze moeten gebruikers tijdig op de hoogte stellen van 'app restrictions' en er komt een api voor ontwikkelaars om te checken waarom een app afgesloten is.

Het Android Engineering Team vertelt daarover in een ama op Reddit. Fabrikanten moeten gebruikers 'tijdig' op de hoogte stellen wanneer een applicatie op de achtergrond ingeperkt wordt door het systeem. "Dit geeft gebruikers de gelegenheid om de restricties af te slaan", stellen de Google-devs ook, maar het is niet helemaal duidelijk of deze optie dan inbegrepen is in de notificatie hierover, of dat men diep in de krochten van de accu-instellingen moet duiken hiervoor. Verder is het straks niet meer toegestaan dat fabrikanten een whitelist hanteren van apps, vaak die van hunzelf, die uitgezonderd zijn van deze optimalisaties.

Voor ontwikkelaars komt er dus een api waarmee ze kunnen controleren om wat voor reden hun app stopgezet is. Hier kunnen ze dus zien of dat het gevolg is geweest van een vastloper, een actie van de gebruiker of een keuze van het besturingssysteem.

Wanneer een app op de achtergrond stopgezet wordt, kan dat meerdere problemen opleveren. De prominentste daarvan is dat notificaties niet meer werken. Google erkent dat met deze stappen het probleem nog niet volledig aangepakt is, maar het moet een vooruitgang zijn.

Android 11 bèta 2 kwam eerder deze week uit. Die is op de Pixel-telefoons beschikbaar. De OnePlus 8 en 8 Pro kregen bèta 1 echter ook van hun fabrikant. Google lijkt Android 11 op 8 september te willen uitbrengen.