4GB-limiet voor video-opnames is per Android 11 bèta 1 opgeheven

Google heeft het 4GB-plafond voor cameravideo-opnames in Android weggehaald in Android 11 bèta 1. Zeker sinds 2015 wordt daar om gevraagd. Met iedere toename in resolutie, framerate en bitrate werd dat maximum problematischer.

Google lijkt de mpeg4writer-api aangepast te hebben, maar applicaties moeten wel bewust van die api gebruikmaken om hun video's te maken. Het resultaat is dat op dit moment bijvoorbeeld Open Camera in Android 11 bèta 1 wel videobestanden van meer dan 4GB kan produceren, maar Googles eigen Google Camera-app opvallend genoeg niet. Dat schrijft Android Police.

Onder de bestaande omstandigheden kunnen gebruikers nog geen kwartier aan 4k30-videomateriaal schieten voordat ze tegen dat maximum aanlopen. Dit terwijl de bestandssystemen van nu makkelijk bestanden van meerdere terabytes kunnen hebben, wat meer is dan de grootste interne opslagmedia van smartphones.

Android 11 bèta 1 is op het moment van schrijven beschikbaar voor de Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4 en 4 XL. Buiten Google zijn de OnePlus 8 en 8 Pro ook voorzien van de bèta, sinds donderdag. Xiaomi zal de bèta uitbrengen voor de Mi 10 en Mi 10 Pro en ook de Poco F2 Pro zal de bèta krijgen. Oppo had al aangekondigd dat de Find X2 en X2 Pro de bètaversie zullen ontvangen.