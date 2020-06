OnePlus brengt Android 11-bèta uit voor OnePlus 8 en 8 Pro

De Chinese smartphonefabrikant OnePlus heeft een bètaversie van Android 11 uitgebracht voor zijn telefoons OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Het ontgrendelen van de bootloader is niet nodig om de bèta te draaien, maar gebruikers moeten wel terug naar fabrieksinstellingen.

OnePlus heeft de downloadlinks in een post op het eigen forum gezet, samen met instructies hoe de firmware te installeren is. Het zijn zip-bestanden die via de 'lokale ota'-functie in de software te installeren zijn, zonder dat root of een ontgrendelde bootloader nodig zijn. OnePlus heeft ook bestanden online gezet om terug te gaan naar Android 10, maar dat vereist alweer terugzetten van fabrieksinstellingen.

Ontgrendelen met gezichtsherkenning door de frontcamera werkt niet en sommige menu's zien er 'minder dan aantrekkelijk' uit, aldus de fabrikant. De 'ok google'-functie werkt ook niet, net als videobellen.

OnePlus is de eerste die de bètaversie heeft uitgebracht, maar blijft zeker niet de enige. Xiaomi zal de bèta uitbrengen voor de Mi 10 en Mi 10 Pro en ook de Poco F2 Pro zal de bèta krijgen. Oppo had al aangekondigd dat de Find X2 en X2 Pro de bètaversie zullen ontvangen. Google bracht de bèta woensdagavond Nederlandse tijd uit. Tweakers publiceerde een preview van Android 11-bèta.