Google brengt stabiele versie van Android 11 uit

Google brengt dinsdag de eerste stabiele versie van Android 11 uit voor Pixel-smartphones. Ook zijn er nieuwe bètaversies beschikbaar voor een aantal toestellen van OnePlus, Xiaomi, Oppo en realme. Pixel-gebruikers krijgen een aantal unieke features.

Android 11 verschijnt voor de Pixel 2 en nieuwer en volgens Google komt het besturingssysteem ook direct uit voor een aantal toestellen van de genoemde fabrikanten. Andere merken brengen in de komende maanden Android 11-upgrades uit. Volgens XDA Developers gaat het bij de andere fabrikanten die Google noemt om bètaversies. De site zegt dat er voor de OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Oppo Find X2, Oppo Find X2 Pro, Oppo Ace2, Oppo Reno3 4G, Oppo Reno3 Pro 4G en de realme X50 Pro nieuwe bètaversies beschikbaar zijn.

Google somt een aantal vernieuwingen uit Android 11 op. De fabrikant legt veel nadruk op Bubbles, een nieuwe manier om chatgesprekken weer te geven die het volgens Google makkelijker maakt om te multitasken. Ook biedt Android 11 de mogelijkheid om schermopnames te maken, zonder dat daar externe software voor nodig is. Veel smartphonefabrikanten hebben zelf al screenrecorders ingebouwd in hun Android-uitgaves.

Android 11 geeft gebruikers meer controle over hun privacy en data, zegt Google. Zo is het mogelijk om éénmalige permissies te geven voor het gebruik van de microfoon, camera en locatie. Verder reset het nieuwe besturingssysteem automatisch bepaalde permissies van apps die lange tijd niet gebruikt zijn. Ook benadrukt Google dat er meer beveiligings- en privacyupdates naar telefoons gestuurd kunnen worden via Google Play, zonder dat er een volledige OS-update nodig is.

Google heeft een pagina online gezet met daarop de exclusieve features die Pixel-gebruikers krijgen in het nieuwe besturingssysteem. Zo bevat het OS een Smart Reply-functie op het toetsenbord, die suggesties geeft voor het aanvullen van tekst in chat-apps. Dit werkt bij het gebruik van Engels in combinatie met Gboard en Google merkt op dat het niet voor alle chat-apps werkt. De verwerking van de invoer gaat lokaal, Google benadrukt dat het daarom een privacyvriendelijke functie is.

Ook kan Android 11 op Pixel-telefoons suggesties geven voor het gebruik van apps, gebaseerd op dagelijkse routines van gebruikers. Daarnaast belooft Google betere mogelijkheden voor het selecteren van tekst en afbeeldingen en Pixel-telefoons maken automatisch suggesties voor namen van folders waar gebruikers meerdere apps in bewaren op het homescreen.