Android TV 11 heeft ondersteuning voor meer controllers en auto low latency mode

Google introduceert versie 11 van zijn Android TV-platform. Deze versie van het besturingssysteem voor televisies heeft onder meer een uitgebreidere ondersteuning voor gamecontrollers van derden en introduceert de auto low latency mode.

In de aankondiging zegt Google dat Android 11 voor Android TV onder meer prestatie- en privacyverbeteringen met zich meebrengt, naast specifieke features voor televisie. Zo is er een uitgebreide ondersteuning voor controllers, waarbij onder meer de Nintendo Switch Pro- en de Steam-controller specifiek worden genoemd. Bij de controller van Nintendo is er ondersteuning voor bluetooth- en USB-verbindingen en bij die van Steam is dat er alleen voor de USB-verbinding. Android TV had al ondersteuning voor Xbox- en PlayStation-controllers.

Daarnaast komt er ondersteuning voor de auto low latency mode, een functie die onderdeel is van de HDMI 2.1-specificatie en ook al vaak door tv-fabrikanten wordt ingebouwd bij de duurdere HDMI 2.0-televisies. Allm maakt dat de televisie automatisch een beeldmodus inschakelt met een lage latency, waarbij alle beeldbewerkingstechnieken worden uitgeschakeld. Dit is vooral handig voor het spelen van games op de televisie. Ontwikkelaars kunnen ondersteuning voor deze techniek opnemen in hun Android TV-apps.

Verder introduceert Android TV 11 een uitbreiding voor de hal -implementatie van het HDMI-CEC-protocol. Via HDMI-CEC, een onderdeel van de HDMI-standaard, kunnen verschillende apparaten met elkaar communiceren. Dat verloopt echter niet altijd vlekkeloos, omdat fabrikanten het op verschillende manieren implementeren. De HdmiControlService als onderdeel van het Android-ecosysteem moet daar verandering in brengen. Google zegt dat de oplossing is getest bij vele HDMI-CEC-apparaten die al beschikbaar zijn in de markt. Het idee is dat HDMI-CEC met hardware in verbinding staat via de hal om de verschillen in de omgang met het protocol te vereenvoudigen.

Google zegt dat ook veel van de eerder genoemde nieuwe features onderdeel zullen vormen van de nieuwe Android TV-versie. Daarbij gaat het onder meer om de Google Play Instant on TV-functionaliteit, die gebruikers de mogelijkheid geeft om snel een app te openen en uit te proberen, zonder deze eerst te moeten installeren. Ook betalen met een pincode werd genoemd, evenals verbeteringen voor Gboard TV, het softwarematige on-screentoetsenbord voor Android TV. Of deze nieuwe functies allemaal worden geïmplementeerd met versie 11, is niet duidelijk.

Wanneer versie 11 van Android TV daadwerkelijk op televisies zal verschijnen, zal afhangen van de implementatiesnelheid bij de verschillende fabrikanten. Diverse fabrikanten gebruiken nog oude Android TV-versies voor nieuwe tv's. Zo draaien bijvoorbeeld de Philips-oled-tv's die TP Vision dit jaar uitbrengt nog op Android 9 Pie en dat geldt ook voor de recente Sony-oled-tv's.