LG komt met update voor problemen met RTX 3080 in combinatie met oled-tv's

LG zegt dat het ergens in de komende weken met een oplossing komt voor de eerder gemelde problemen van het gebruik van RTX 3080-videokaarten in combinatie met zijn oled-tv's van dit en vorig jaar.

In een verklaring aan Forbes zegt LG dat het zich bewust is van compatibiliteitsissues bij sommige oled-tv's die in combinatie met de Nvidia RTX 3080 worden gebruikt. "Een firmware-update is al in ontwikkeling en er zijn plannen om deze in de komende weken uit te brengen voor LG's HDMI 2.1-tv's uit 2020 en 2019", zegt de fabrikant. Dit zou de problemen moeten oplossen. LG zegt meer informatie naar buiten te brengen zodra de update gereed is. Het bedrijf biedt zijn excuses aan.

Bezitters van een LG-oled-tv van dit of vorig jaar en een RTX 3080-videokaart klaagden onlangs over twee problemen. Zo kan de G-Sync Compatible-functie op de RTX 3080-videokaart in combinatie met de oled-tv's resulteren in een zwart beeld bij een output van 120Hz. G-Sync Compatible is Nvidia's naam voor de implementatie van de HDMI 2.1-feature variable refresh rate; AMD noemt dat FreeSync.

Daarnaast meldden gebruikers van LG's oled-tv's uit dit jaar dat het niet lukt om in 4k beelden met 120Hz te krijgen met 4:4:4-weergave zonder compressie. Ook de 2020-oled-tv's met HDMI 2.1 en een bandbreedte van 40Gbit/s zouden dat moeten kunnen weergeven zonder compressie, maar in de praktijken bleken tv's over te schakelen naar 4:2:2-subsampling. De 2019-modellen hebben dit probleem niet.