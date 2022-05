LG brengt update uit voor RTX 3080-bug op oled-tv's van 2019

LG heeft een update uitgebracht voor oled-televisies die in 2019 zijn uitgebracht, om daarmee een bug te verhelpen die optreedt bij het gebruiken van een RTX 3080 van Nvidia. Door de fout kregen de televisiegebruikers in sommige gevallen een zwart beeld te zien.

De fabrikant had al aangekondigd met een software-update te komen voor zijn oled-televisies, maar volgens Forbes is er nu ook daadwerkelijk een fix beschikbaar. Het gaat overigens vooralsnog alleen om de modellen die vorig jaar zijn uitgebracht; de update voor de modellen van dit jaar moet nog uitkomen, maar volgens LG gaat dat 'zeer snel' gebeuren.

Wie last heeft van problemen op zijn oled-tv in combinatie met de RTX 3080 van Nvidia, kan de software-update aanvragen bij een servicecentrum van LG; het is dus niet mogelijk om de software zelf binnen te halen en op de tv te installeren. Overigens blijkt uit sommige ervaringen dat nog niet alle servicecentra op de hoogte zijn van de fix. De software-update voor de 2020-modellen kan, zodra deze uit is, waarschijnlijk wel via het internet worden binnengehaald.

Vorige week liet LG weten dat een fix binnen een aantal weken uit moest komen voor de problemen. Oled-tv-bezitters klaagden namelijk dat zij bij het gebruiken van de G-Sync Compatible-functie op de RTX 3080 een zwart beeld te zien krijgen als de output op 120Hz wordt gezet. Ook lukt het sommigen niet om 4k-beelden op 120Hz te krijgen met 4:4:4-weergave zonder compressie.