LG bevestigt vrr-issue oled-tv's en voegt toch geen AirPlay 2 toe aan 2018-tv's

LG bevestigt dat er bij het spelen van games op oled-tv's uit 2019 en 2020 situaties kunnen zijn waarbij er ongewenste luminantiewisselingen optreden in donkere scènes. Daarnaast blijkt nu dat LG terug lijkt te komen op de belofte om AirPlay 2 en HomeKit toe te voegen aan tv's uit 2018.

Er zijn al langer klachten over de implementatie van variable refresh rate-modi in de LG's oled-tv's van dit en vorig jaar en het bedrijf erkent dat nu in een statement aan Forbes. Daarin zegt het bedrijf dat er situaties kunnen zijn waarin luminantieveranderingen optreden in donkere scènes in games in de vrr-modus. Volgens LG kunnen deze veranderingen duidelijker zichtbaar zijn op oled-tv's dan op lcd-tv's, omdat de kleur zwart op oled-tv's veel dieper is, waardoor de helderheidsverschillen in grijze delen groter kunnen lijken. LG zegt niet wanneer het een oplossing gereed denkt te hebben. Dat zou wel een tijd kunnen duren, aangezien de fabrikant aangeeft dat het een uitdaging was om deze 'geavanceerde gamefeatures' te implementeren in de huidige paneeltechnologie.

Televisiereviewer John Archer zegt dat hij dit probleem zelf heeft ervaren bij de 48" CX-oled-tv van LG. Zodra vrr is ingeschakeld, verschuift de gammawaarde of de helderheid, waardoor donkere gebieden in games er grijzer en onrustiger uitzien. Vrr moet hier overigens begrepen worden als de algemene naam voor de verschillende technieken om de verversingssnelheid van de tv te synchroniseren met de output van de gpu; het speelt ook voor FreeSync en G-Sync. Archer beschrijft bijvoorbeeld dat het aanzetten van de FreeSync-functie in het hdr-kalibratiescherm van Gears 5 leidt tot verhoogde zwartwaarden, wat resulteert in minder schaduwdetails in de donkere delen van de hdr-kalibratieafbeelding. Een gebruiker heeft een video van dit issue gemaakt, waarbij hij de problemen in beeld brengt bij de hdr-kalibratietool van de game Control, in combinatie met het gebruik van G-Sync. Volgens Archer is het probleem nog sterker zichtbaar als de gamebeeldmodus van de televisie wordt ingeruild voor een andere beeldmodus.

Er zijn ook gebruikers die melding maken van flikkeringen in het beeld bij LG-oled-tv's uit 2019, op het moment dat vrr wordt ingeschakeld. In een video van een gebruiker zijn de flikkeringen in het beeld duidelijk te zien, met name in de donkere delen van een game. Het geflikker verdwijnt vrijwel geheel als G-Sync wordt uitgeschakeld. Een andere gebruiker bevestigt dit probleem en stelt dat het in de gamemodus juist erger wordt. Hij raadt aan om een standaardbeeldmodus te gebruiken en allerlei beeldbewerkingstechnieken, die bij de gamemodus standaard uitstaan, handmatig uit te zetten. Overigens lijkt dit probleem zich niet bij alle games voor te doen.

Los van dit vrr-issue loopt er al geruime tijd een petitie van LG-tv-bezitters om Airplay 2 en HomeKit toe te voegen aan de daarvoor geschikte modellen die in 2018 uitkwamen. Het leek erop dat deze ondersteuning ook via een software-update zou worden toegevoegd. LG gaf in april in een ondersteuningsdocument aan dat dit naar verwachting in oktober beschikbaar zou komen voor de in 2018 uitgekomen televisies met in ieder geval webOS 4.0. Een week geleden liet een medewerker van het Britse LG-onderdeel in een inmiddels verwijderd Twitter-bericht echter weten dat LG geen plannen heeft om de 2018-modellen te voorzien van Airplay 2 en HomeKit. MacRumors toont onder meer de tekst van deze reactie en het deel van het ondersteuningsdocument waarin LG destijds aangaf wel met deze update te komen.

Met AirPlay 2 kunnen gebruikers onder meer video's, foto's en muziek streamen van een Apple-apparaat of de Apple TV-app naar een ondersteunde televisie. HomeKit laat gebruikers hun televisie besturen met de Home-app of met stemassistent Siri.