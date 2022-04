LG gaat toch HomeKit en AirPlay 2 toevoegen aan tv's uit 2018

LG voegt later dit jaar ondersteuning voor Apple HomeKit en AirPlay 2 toe aan zijn tv's uit 2018. Dat zegt de fabrikant maandag, nadat het bedrijf dat eerder ontkende. Gebruikers vragen al langer om deze functionaliteit.

Het Britse LG-account meldt op Twitter dat HomeKit- en AirPlay 2-ondersteuning voor tv's uit 2018 later dit jaar wordt uitgebracht. Dat betekent dat onder andere de oled-tv's met een 8 in de naam, zoals de B8, C8 en W8, de functionaliteit krijgen.

Eind augustus meldde hetzelfde Twitter-account juist dat de tv's uit 2018 toch geen ondersteuning voor HomeKit en AirPlay 2 zouden krijgen. De tweet waar dat in stond, is inmiddels weer verwijderd. Of LG is teruggekomen op de beslissing of dat het om miscommunicatie ging, is niet duidelijk.

Er loopt sinds april dit jaar een petitie van LG-tv-bezitters om AirPlay 2 en HomeKit toe te voegen aan modellen uit 2018. Via een ondersteuningsdocument kwam rond diezelfde tijd naar buiten dat LG werkte aan een software-update die de functionaliteit zou toevoegen.

LG bracht onlangs de Apple TV-app uit voor zijn oled-tv's uit 2018 en de app komt ook naar uhd-lcd-tv's uit datzelfde jaar. Bij het uitbrengen van de applicatie repte LG echter niet over HomeKit en AirPlay 2-ondersteuning.

AirPlay 2 is een techniek van Apple om video's, foto's en muziek te streamen van een Apple-apparaat naar ondersteunde televisies. HomeKit maakt het mogelijk om tv's te bedienen met de Apple Home-app of met spraakassistent Siri.