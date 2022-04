LG brengt update met HomeKit- en AirPlay 2-ondersteuning uit voor tv's uit 2018

LG is begonnen met het uitrollen van AirPlay 2- en HomeKit-ondersteuning voor zijn tv's uit 2018. Het bedrijf meldde eerder al dat dergelijke ondersteuning in 2020 zou verschijnen, maar meldde daarbij geen concrete releasedatum.

LG lijkt update 05.30.02, die de functionaliteit toevoegt, gefaseerd uit te brengen. Reddit-gebruikers melden dat de update is verschenen voor hun televisies. Ook op het Gathering of Tweakers-forum melden enkele gebruikers dat ze de update inmiddels hebben ontvangen. De update moet beschikbaar komen voor LG's televisies uit 2018. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om oledmodellen met een '8' in de naam, zoals B8, C8 of W8.

LG schreef eerder dit jaar dat zijn televisies uit 2018 geen ondersteuning voor AirPlay 2 en HomeKit zouden krijgen, maar het bedrijf meldde later het tegenovergestelde. In september schreef het bedrijf op Twitter dat eigenaren van LG's tv's uit 2018 'later dit jaar' ondersteuning voor de Apple-functies konden verwachten. Het bedrijf maakte daarbij geen concrete releasedatum bekend. De fabrikant bracht eerder al een Apple TV-app uit voor zijn televisies uit 2018. LG-televisies uit 2019 of nieuwer bieden al ondersteuning voor AirPlay 2 en HomeKit.

AirPlay 2 is een techniek van Apple om video's, audio en andere media vanaf een Apple-apparaat te streamen naar ondersteunde devices, waaronder televisies. Via HomeKit kunnen gebruikers hun tv bedienen via de Apple Home-app of de Siri-spraakassistent.