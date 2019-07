LG maakt Airplay 2 en Homekit vanaf donderdag beschikbaar op zijn tv's uit 2019

LG maakt vanaf donderdag AirPlay 2 en HomeKit beschikbaar op zijn tv's die het dit jaar uitbrengt. Het gaat specifiek om de oledmodellen, de NanoCell-lcd-tv's en uhd-lcd-tv's uit de de UM7X-serie met het ThinQ AI-label.

LG meldt dat het de features voor Apple-gebruikers beschikbaar maakt via een een firmware-update voor de bewuste tv-modellen. Het was al duidelijk dat LG halverwege dit jaar met een update voor AirPlay 2 en HomeKit zou komen, maar voorheen was er nog geen officiële datum bekend. De fabrikant zegt dat AirPlay 2 en HomeKit deze week in 140 landen bij gebruikers van oled-tv's en NanoCell-lcd-tv's beschikbaar komen; de update loopt nog een aantal weken door, waardoor bezitters van uhd-lcd-tv's vermoedelijk iets langer moeten wachten.

De komst van ondersteuning voor AirPlay 2 en HomeKit maakte Apple wereldkundig tijdens de afgelopen CES-beurs. Met AirPlay 2 kunnen gebruikers bijvoorbeeld video's, foto's en muziek van hun Apple-apparaten of de Apple TV-app naar hun tv streamen. Een directe integratie van Apples nieuwe TV-app is vooralsnog alleen voorbehouden aan bezitters van Samsung-tv's. Met HomeKit kunnen gebruikers hun LG-tv besturen met de Home-app of via stemassistent Siri.

Gebruikers met iPhones, iPads of Macs en ondersteunde tv-modellen van LG hoeven, behalve het doorvoeren van de update, niets te doen, al maakte LG onlangs bekend dat gebruikers in ieder geval ook iOS-versie 12.4 nodig hebben om AirPlay 2 te kunnen gebruiken.