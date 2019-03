LG's 2019-tv's krijgen halverwege dit jaar een update voor AirPlay 2 en HomeKit

De high-end televisies die de Zuid-Koreaanse fabrikant LG dit jaar op de markt brengt, krijgen ergens halverwege het jaar een update waarmee de eerder aangekondigde ondersteuning voor AirPlay 2 en Homekit wordt toegevoegd.

LG meldt alleen dat de update die de ondersteuning voor AirPlay 2 en Homekit toevoegt, ergens halverwege dit jaar volgt, zonder specifieke data te geven. De update volgt alleen voor nieuwe tv's die LG dit jaar uitbrengt: de oledmodellen, de NanoCell-lcd-tv's en lcd-tv's uit de de UM7X-serie. Er loopt een petitie om AirPlay 2 en Homekit ook beschikbaar te maken voor de LG's oled-tv's uit de afgelopen drie jaar, maar vooralsnog heeft LG geen gehoor gegeven aan deze oproep.

LG maakte in januari tijdens de CES-beurs in Las Vegas bekend dat de er ondersteuning zou volgen voor AirPlay 2 en Homekit. Met AirPlay 2 kunnen gebruikers bijvoorbeeld video's, foto's en muziek van hun Apple-apparaten of iTunes naar hun tv streamen. Met HomeKit kunnen gebruikers hun LG-tv besturen met de Home-app of via stemassistent Siri.

Bezitters van nieuwe tv-modellen van LG krijgen dit jaar ook een firmware-update die Amazon Alexa toevoegt; ondersteuning voor Google Assistant is standaard al aanwezig. Het is niet bekend wanneer deze update precies plaatsvindt.

De fabrikant maakt verder bekend nog deze maand de nieuwe oled- en NanoCell-tv's uit te gaan brengen. Dat gebeurt eerst in Zuid-Korea en de Verenigde Staten, waarna onder meer Europa volgt. Volgens LG vormen de oled-tv's twintig procent van het high-end tv-aanbod van het merk en blijft de vraag naar deze tv's in de komende jaren flink groeien. Dit jaar verwacht het bedrijf een vraag van 3,6 miljoen stuks, wat oploopt naar 7 miljoen in 2020 en 10 miljoen 2021.