Friesland werkt met Microsoft aan Friese spellingscontrole voor Office-pakket

De provincie Friesland werkt samen met Microsoft aan een Friestalige spellingscontrole. De hoop is dat deze later dit jaar beschikbaar komt voor alle Office-gebruikers. Voor de spellchecker wordt een bestand van 290.000 Friese woorden gemaakt.

Dat schrijft Omrop Fryslân. Met de spellingscontrole hoopt gedeputeerde Sietske Poepjes dat Friezen niet meer bang zijn om fouten te maken als ze in het Fries schrijven. De provincie werkt voor de spellchecker samen met Microsoft en de Fryske Akademy, een stichting die zich inzet voor onderzoek naar onder meer de Friese taal. De Leeuwarder Courant schrijft dat het bedrijf Connected Solutions verantwoordelijk is voor de bouw van de software.

Uiterlijk deze zomer moeten mensen in het provinciehuis en bij de Fryske Akademy de nieuwe spellingscontrole kunnen testen. Daarna wordt hij breder uitgebracht via het Office-pakket. Volgens Poepjes staat Microsoft 'daarvoor open'. Later wil de provincie ook met Apple in gesprek om de spellchecker op de producten van die fabrikant te kunnen invoeren.

Opvallend is dat de provincie al eerder een Friese spellingscontrole, ofwel staveringshifker, ontwikkelde. Deze plug-in is sinds 2015 beschikbaar. Het verschil tussen de spellingscontroles is dat gebruikers de Office-plug-in zelf moeten downloaden en installeren. Bij de nieuwe controle is het de bedoeling dat het standaard in Office-programma's zit. De kosten van de nieuwe spellingscontrole bedragen rond de 40.000 euro. In 2016 kwam de Friese taal beschikbaar in Google Translate.