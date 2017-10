Kabelnoord gaat buitengebied van Friesland voorzien van glasvezel

Kabelnoord gaat in het buitengebied van alle gemeenten in Friesland glasvezel aanleggen. Het gaat om gebieden waar nu nog geen snel internet beschikbaar is. Het bedrijf krijgt daarvoor een subsidie van 35 miljoen euro.

Een voorwaarde van de subsidie is dat Kabelnoord binnen een half jaar begint met de werkzaamheden. Binnen drie jaar moet minimaal 90 procent van de adressen in het buitengebied kunnen beschikken over snel internet. Het gaat dan om ruim 20.000 adressen.

Kabelnoord en de provincie Friesland werken samen een leningsovereenkomst uit, schrijft de provincie op zijn website. Dat is een voorwaarde van de subsidieverlening, die verstrekt wordt als achtergestelde lening. Marktpartijen konden tussen 18 juli en 21 augustus een subsidieaanvraag indienen.

Voor de duurste vijf procent van de aansluitingen gaat de provincie op zoek naar maatwerkoplossingen. Deze adressen zijn niet meegenomen in de plannen van Kabelnoord. De provincie zegt dat een aanpak hiervoor volgt voordat Kabelnoord start met de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Ook doet de provincie onderzoek naar een aantal 'grijze gebieden', daar is een beperkt aanbod van snel internet. Volgens de provincie is het nog niet voldoende duidelijk waarom deze gebieden niet aangesloten worden door meer gevestigde partijen. Een marktconsultatie moet dat duidelijk maken. Vervolgens zal verder onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om ook op deze plekken snel internet aan te bieden.