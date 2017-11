KPN wil combinatie van dsl en 4g testen bij 2500 klanten in het buitengebied

KPN is van plan om zijn test met een combinatie van dsl en 4g voor vast internet uit te breiden naar 2500 klanten. Begin dit jaar begon de provider met een test waarbij 4g wordt ingezet als 'snelheidsaanvulling' op een dsl-verbinding.

KPN gaat in de komende maanden zo'n 2500 klanten die in buitengebieden wonen benaderen om mee te doen aan de test. De verbinding maakt in de basis gebruik van het vaste dsl-netwerk en gebruikers krijgen een modem dat ook een 4g-module heeft. KPN combineert het 4g-signaal met het dsl-signaal, waardoor de maximale snelheid hoger uitvalt.

Begin dit jaar kondigde KPN de nieuwe methode voor vast internet aan. Tweehonderd klanten in Nijkerk hebben de combinatie van dsl met 4g getest. Volgens KPN zijn de meeste mensen die meededen aan die test tevreden over de geboden internetsnelheid. Welke snelheden klanten halen met de combinatie zegt KPN niet. Klanten zouden volgens de provider 'comfortabel' gebruik kunnen maken van internetdiensten, interactieve tv en 'nieuwe vormen van tv-kijken'.

Het doel van KPN is om de de combinatie van dsl en 4g aan meer klanten aan te bieden. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk. KPN gaat eerst de test uitvoeren en het resultaat evalueren. In 2015 introduceerde KPN een abonnement voor honderdduizend klanten met afgelegen woningen. Hierbij maken klanten alleen gebruik van 4g. De combinatiemethode van dsl en 4g is bedoeld voor gebieden waar wel dsl beschikbaar is, maar waar klanten geen hoge snelheid kunnen halen.