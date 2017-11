HP rondt overname van printerdivisie Samsung af

HP heeft de overname van de printerdivisie van Samsung volgens planning afgerond. Een jaar geleden werd de deal bekendgemaakt. HP ziet met name groeimoeilijkheden in het segment voor A3-kopieermachines en denkt daar dankzij de overname winst te kunnen behalen.

Volgens HP is de overname woensdag afgerond. HP betaalde 1,05 miljard dollar voor de printerdivisie van Samsung, omgerekend momenteel 904 miljoen euro. Het bedrijf kreeg daarmee ruim 6500 printerpatenten van Samsung in handen; ook zijn 1300 onderzoekers en ingenieurs van Samsung aan de slag gegaan bij HP.

Bij de overname roemde HP de A3- mfp 's van Samsung, die volgens HP eenvoudig in gebruik en onderhoud zijn. Volgens het bedrijf heeft er op de markt voor kopieermachines weinig innovatie plaatsgevonden in de afgelopen decennia. "Het zijn ingewikkelde machines die talloze verwisselbare onderdelen hebben, lastig zijn te onderhouden en onderhoudscontracten vereisen", zei de fabrikant bij de overname. Het doel van de pc- en printerfabrikant is om deze apparaten te vervangen door multifunctionals.

Een onderdeel van de deal is dat Samsung na de afronding van de overname nog aandelen in HP koopt ter waarde van 100 tot 300 miljoen dollar. HP zegt tijdens de toelichting op zijn komende kwartaalcijfers meer bekend te maken over de financiële verwachtingen.