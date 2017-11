Qnap brengt TS-x77-serie nas-systemen met AMD Ryzen-cpu's uit

Qnap brengt zijn serie van nas-systemen die zijn uitgerust met AMD Ryzen-cpu's uit. Er zijn modellen voor zes, acht of twaalf drives. Er zit maximaal 64GB ddr4 in de systemen voor netwerkopslag en er is ruimte voor een videokaart.

Qnap voorziet de nas-systemen van twee m2-sleuven, waar ssd's in gestopt kunnen worden voor caching. Ook hebben alle modellen drie pci-e-slots, waar bijvoorbeeld een grafische kaart, 10Gbit/s/40Gbit/s-netwerkkaart of nvme-ssd in gezet kan worden.

De TS-1277, TS-877 en TS-677 bieden plaats aan respectievelijk 12, 8 en 6 opslagdrives. In de systemen is echter plaats voor maximaal 8, 6 en 4 hdd's van het 3,5"-formaat. Het totale aantal drives kan alleen gehaald worden door ook 2,5"-ssd's in de nas-systemen te stoppen. Er is ondersteuning voor raid 50/60.

De fabrikant heeft samengewerkt met AMD voor de productie van de nas-systemen, die bedoeld zijn voor het de zakelijke markt en draaien op QTS 4.3, een embedded Linux-variant. Omdat de apparaten over een Ryzen-processor met 16 of 12 threads beschikken, moeten ze in te zetten zijn voor virtualisatie. De TS-x77-modellen zijn volgens Qnap geschikt voor VMware-, Citrix- Microsoft Hyper-V- en Windows Server 2012 R2-omgevingen.

Qnap maakt gebruik van een custom pcb en houdt de koeling gescheiden: aan de ene kant van het systeem zit de koeling voor de Ryzen-chips, aan de andere die voor de hdd's. De systemen werden voor het eerst getoond tijdens de Computex-beurs in begin juni, maar zijn nu verkrijgbaar. Adviesprijzen heeft Qnap niet bekendgemaakt.