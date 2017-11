Xiaomi gaat producten verkopen in Spanje

Xiaomi gaat volgende week beginnen met het aanbieden van producten in Spanje. Het is het eerste West-Europese land waar elektronica van de Chinese fabrikant via het bedrijf zelf beschikbaar zullen zijn. Xiaomi heeft ook al een webshop in Polen.

Xiaomi zal komende dinsdag een evenement houden, waarbij het zal aankondigen welke producten in Spanje op de markt zullen komen, twittert een topman. Vermoedelijk gaat het daarbij in elk geval om de Mi A1, een toestel met Android One-software, en om de Mi Mix 2. Beide smartphones kwamen in de afgelopen maanden uit in onder meer China, India en Polen.

Behalve smartphones maakt Xiaomi ook een reeks andere producten, waaronder tablets, laptops en producten als tv's, lampen en drones. Het meeste succes boekte de fabrikant met zijn fitnesstrackers onder de naam Mi Band en zijn powerbanks.

De Chinese fabrikant maakt al zes jaar elektronica, maar is langzaam met het uitbreiden van de landen waar het zijn producten aanbiedt. Een jaar geleden begon de elektronicamaker producten aan te bieden in Polen. Wanneer de fabrikant uitbreidt naar andere Europese landen, is onbekend.