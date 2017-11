Gerucht: Samsung breidt dram-productie uit

Samsung is bezig met verbouwingen in twee fabrieken om de productie van dram op te schroeven. Dat meldt ETNews. Het gaat in totaal om 30.000 exemplaren per maand meer. Desondanks lijkt het erop dat de prijzen van dram zullen blijven stijgen.

Samsung is bezig met verbouwingen in zijn fabrieken in Hwasung en Pyeongtaek in Zuid-Korea, meldt ETNews. Dat levert maandelijks 60.000 extra dram-producten op, maar in Hwasung bouwt het ook een huidige productielijn van dram om zodat de fabrikant daar camerasensors kan produceren, waardoor de totale toevoeging uitkomt op 30.000. In totaal produceren alle fabrikanten bij elkaar maandelijks zo'n 1,1 miljoen exemplaren per maand op basis van wafers.

Vanaf 2019 kan Samsung 235.000 dram-units extra produceren. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft de informatie niet bevestigd, waardoor de cijfers niet te verifiëren zijn. ETNews heeft vaak betrouwbare informatie van anonieme bronnen rond fabrieken in Zuid-Korea.

Volgens ETNews is de toename in de productie van Samsung niet genoeg om de prijzen in de markt te drukken. Die prijzen zijn afgelopen jaar meer dan verdubbeld. De Zuid-Koreaanse fabrikant is niet de enige die de productie opschroeft. Micron heeft aangegeven niet meer wafers te gaan verwerken, maar op een kleinere node over te willen stappen om meer geheugenchips uit wafers te kunnen halen. SK Hynix wil wel de wafercapaciteit verhogen.