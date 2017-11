Logius voert beveiligingsniveau DigiD op met paspoortcontrole via nfc in app

De Nederlandse organisatie achter DigiD, Logius, heeft het mogelijk gemaakt om in te loggen met een hoger beveiligingsniveau door een eenmalige controle van een paspoort, rijbewijs of id-kaart toe te voegen aan de app. Daardoor kunnen gebruikers veiliger inloggen dan tot nu toe mogelijk was.

Door de controle is het mogelijk om met de Android-app van DigiD in te loggen met beveiligingsniveau Substantieel. Gebruik van de DigiD-app zonder de controle geldt als beveiligingsniveau Midden. Met een hoger niveau van beveiliging hebben organisaties meer zekerheid over de identiteit van degene die inlogt en kunnen zij dus toegang geven tot gevoeligere gegevens dan tot nu toe mogelijk was.

De controle van het paspoort, id-kaart of rijbewijs is eenmalig, blijkt uit het stappenplan. Het rijbewijs moet van na 14 november 2014 zijn, omdat vanaf die datum het Nederlandse rijbewijs een chip kreeg met nfc. Gebruikers hebben voor de controle een Android-telefoon met nfc nodig, draaiend op Android 4.4 of hoger. DigiD ondersteunt alleen de 'meest gebruikte Android-telefoons', maar een lijst is niet beschikbaar.

De DigiD-app verscheen anderhalf jaar geleden en is in gebruik als tweede factor bij het inloggen bij overheidsdiensten. Daarvoor moeten gebruikers de app en het account eerst koppelen. De controle van het identiteitsbewijs is niet mogelijk in de iOS-versie van de app, omdat Apple dergelijk gebruik van de nfc-chip in iPhones niet toestaat.