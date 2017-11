Amazon voegt ar-functie toe aan iOS-app

Amazon heeft een ar-functie toegevoegd aan zijn iOS-app, zodat gebruikers bij producten kunnen zien hoe ze staan voordat ze tot aanschaf overgaan. De functie is alleen live in de Verenigde Staten en werkt nog niet in Europa.

De update staat sinds woensdag live in de App Store van Apple. Amazon zegt niets over een zelfde functie voor Android, hoewel Google met ARCore dat wel mogelijk maakt. De meest recente update van de app in de Play Store is van een week geleden en voegt de functie in elk geval niet toe.

Amazon maakt gebruik van Apple ARKit, de ontwikkelaarstool van de iPhone-maker om objecten over het camerabeeld heen te leggen. Daarbij maakt ARKit gebruik van oppervlakken en inschattingen van diepte om objecten op de juiste grootte weer te geven, terwijl de software ook naar de belichting kijkt om objecten schaduwen mee te geven. De grootte van de objecten komt uit de productdatabase van Amazon.

De webwinkel is niet de eerste die een ar-functie heeft toegevoegd aan de app. Onder meer meubelketen Ikea deed hetzelfde bij de release van iOS 11, dat ARKit toevoegt. Om ar-functies te gebruiken, is een iPhone 6s of nieuwer nodig op iOS 11 of hoger.