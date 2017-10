Amazon kondigt dienst aan voor op afstand opendoen van voordeur

Amazon begint over twee weken met een dienst, waarbij Prime-abonnees op afstand toegang kunnen geven aan derden om hun huis binnen te komen. Daarbij kan het gaan om bezorgers, maar ook om andere dienstverleners.

In eerste instantie kunnen alleen Amazon-bezorgers naar binnen om pakketjes neer te leggen. Dat moet voorkomen dat buren de pakketjes zien of dat ze nat worden omdat de bezorger ze bij de voordeur neerzet, zegt Amazon. De dienst werkt met een app op de smartphone, een nieuwe beveiligingscamera van Amazon met de naam Cloud Cam en een met internet verbonden slot van Kwikset of Yale. De camera en het slot staan in verbinding met elkaar via Zigbee.

Met de dienst, die de naam Key krijgt, kunnen gebruikers op afstand toegang geven tot de voordeur. De camera springt dan aan om te filmen wat er binnen gebeurt. Op die manier wil de webwinkel gebruikers garanderen dat het vertrouwd is om vreemden binnen te laten in huis.

Key is vanaf 8 november in 37 Amerikaanse steden beschikbaar voor Amazon Prime-gebruikers. Key kost eenmalig 249 dollar en voor dat geld krijgen gebruikers een Cloud Cam en slot. Over een release in Europa is nog niets bekend.