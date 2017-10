EvLeaks: OnePlus presenteert eind november 5T-smartphone met 18:9-scherm

OnePlus komt volgens telecomjournalist Evan Blass, ook bekend onder zijn Twitternaam EvLeaks, eind november met een OnePlus 5T-smartphone met 18:9-scherm. Geruchten over een dergelijk toestel gingen al eerder.

Het zou het tweede jaar op rij zijn dat OnePlus met een T-versie van zijn toestel komt, al is er een duidelijk verschil. De OnePlus 3T van vorig jaar verschilde op gebied van scherm en ontwerp niet of nauwelijks van de OnePlus 3, maar de 5T zou een 18:9-display krijgen, tegenover een 16:9-scherm van de OnePlus 5. Het langere scherm maakt een nieuw ontwerp noodzakelijk.

OnePlus zou het toestel tussen 20 en 30 november willen presenteren en uitbrengen, claimt Blass op basis van twee anonieme bronnen. Blass heeft een vlekkeloos trackrecord op het gebied van smartphonegeruchten en is vaak de eerste met renders van nieuwe telefoons. Van dit toestel heeft hij geen render gepubliceerd. Android Authority deed dat eerder al wel, al is het onmogelijk vast te stellen of die render inderdaad de OnePlus 5T weergeeft.

Als OnePlus met een toestel komt met 18:9-scherm, is de kans groot dat het gaat om een 6"-paneel. De diagonaal van 6" is een verlengde versie van een 5,5"-paneel met 16:9-verhouding. Bovendien zijn enkele van die panelen in massaproductie. Japan Display heeft een lcd met dat formaat, terwijl Samsung een oledpaneel levert aan Huawei voor de Mate 10 Pro. OnePlus gebruikt op de 5, 3T en 3 oledpanelen van Samsung. OnePlus presenteerde zijn meest recente smartphone deze zomer.

