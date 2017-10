OnePlus belooft te stoppen met verzamelen van telefoonnummers en wifi-informatie

OnePlus-topman Carl Pei heeft gereageerd op het nieuws over de dataverzameling door OxygenOS, de Android-versie van het Chinese bedrijf. Hij belooft onder meer dat het verzamelen van telefoonnummers en wifi-informatie stopt.

Pei doet de beloftes in een forumpost, waarin hij ingaat op de datacollectie door OxygenOS die deze week onder de aandacht kwam. Daarin herhaalt hij het eerdere standpunt van het bedrijf, maar kondigt ook enkele wijzigingen aan. Zo stopt OnePlus met het verzamelen van telefoonnummers, mac-adressen en wifi-informatie. Daarnaast belooft Pei dat er vanaf eind deze maand een mededeling tijdens de installatie van OxygenOS zal worden getoond waarin de gebruiker wordt gevraagd of hij deel wil nemen aan het 'programma om de gebruikerservaring te verbeteren'. De mededeling bevat uitleg dat OnePlus gebruiksgegevens verzamelt via het programma.

Verder wil het Chinese bedrijf een sectie aan zijn voorwaarden toevoegen waarin meer informatie staat over de gegevens die het verzamelt. Pei claimt dat OnePlus de verzamelde gegevens nooit met derde partijen heeft gedeeld en dat het de data niet op individueel niveau bekijkt, maar alleen in geaggregeerde toestand.

Deze week ontstond er onder gebruikers ophef over een al eerder gepubliceerde blogpost van ontwikkelaar Christopher Moore. Daarin zette hij uiteen dat OxygenOS veel gegevens van gebruikers verzamelt en doorstuurt, zoals imei, imsi, het telefoonnummer, mac-adressen, ssid's van draadloze netwerken, serienummer, het tijdstip waarop een app wordt geopend en gesloten, activiteiten binnen apps en wanneer het scherm aan en uit gaat.

Pei schrijft in zijn huidige post dat het bij de dataverzameling via het 'gebruikerservaringsprogramma' om een opt-out gaat. Ook de toevoeging van de mededeling tijdens het installatieproces duidt erop dat deze tot nu toe niet aanwezig was. Privacywetgeving vereist dat als gebruikers toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens, zij ook over de nodige informatie moeten beschikken om een geïnformeerde keuze te kunnen maken. Dit was een van de punten waarop de Nederlandse toezichthouder vrijdag Microsoft aansprak.