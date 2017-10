'Aantal Nederlandse huishoudens met cryptovaluta is binnen een jaar verdubbeld'

Het aantal Nederlandse huishoudens dat cryptovaluta bezit, is volgens onderzoek van Kantar TNS binnen een jaar verdubbeld. Daarmee komt het totale aantal huishoudens met cryptocoins op 135.000, becijfert de organisatie.

De cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek onder 35.379 huishoudens, aldus Kantar TNS. Die bezitten voornamelijk bitcoin, maar ook andere valuta als ether, ripple en de gulden komen voor. De helft van de huishoudens geef aan tot nu toe winst te hebben gemaakt door hun aankopen. Het aandeel van de ondervraagden die quitte staan, komt neer op 35 procent en 16 procent geeft aan verlies te hebben gemaakt. Ongeveer 150.000 huishoudens zouden momenteel overwegen om cryptovaluta aan te schaffen.

De organisatie merkt op dat huishoudens die eerder cryptovaluta hebben ingekocht meer winst hebben gemaakt. Zo is de waarde van in 2013 ingekochte valuta inmiddels vertienvoudigd; huishoudens die twee jaar later instapten zouden nu op een groeifactor van 400 procent zitten. Er zou slechts een klein aantal mensen zijn die grote winsten hebben geboekt. Iets minder dan de helft, 43 procent, heeft minder dan 100 euro geïnvesteerd. Eenzelfde percentage zit tussen de 100 en 1000 euro, waardoor ongeveer 15 procent overblijft die meer hebben uitgegeven.

Over het algemeen zijn personen die cryptovaluta bezitten jonger dan mensen die ze niet bezitten, concludeert Kantar TNS. Ook hebben ze geen hoger inkomen en heeft 42 procent een middelbare beroepsopleiding als hoogste opleiding genoten. Bitcoin bereikte vrijdag een nieuw prijsrecord met een niveau van meer dan 5800 dollar. Ook andere valuta vertonen groei. CoinDesk verbindt daaraan de conclusie dat de onzekerheid door het Chinese verbod op initial coin offerings is weggeëbd.

Bitcoin-prijsverloop van de afgelopen jaren, volgens CoinDesk