JPMorgan voert bitcointransacties uit ondanks felle kritiek van directeur

De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase blijkt aan bitcoin gerelateerde transacties uit te voeren, ondanks het feit dat de ceo van de bank, Jamie Dimon, eerder felle kritiek had op het digitale betaalmiddel.

Een woordvoerder van de bank heeft tegen Reuters gezegd dat JPMorgan als een tussenpersoon opereert voor kopers en verkopers van Bitcoin XBT, een tracker die de waarde van de cryptomunt in kaart brengt. De bank onderneemt geen transacties met eigen kapitaal en handelt alleen de transacties af, aldus de woordvoerder.

Eerder waren er al aanwijzingen dat JPMorgan in ieder geval zijdelings is betrokken bij de handel in de bitcoin. Een softwareontwerper die stelt een ervaren handelaar te zijn, meldde op Twitter dat JPMorgan wel degelijk handelde in producten die zijn gerelateerd aan de bitcoin.

Dimon uitte eerder felle kritiek op de digitale munt. Volgens hem is de bitcoin een frauduleus betaalmiddel dat onderdeel is van een grote zeepbel. Hij vindt het vooral een middel voor bijvoorbeeld criminelen en zei dat hij zijn eigen bankmedewerkers meteen zou ontslaan, als blijkt dat ze in de cryptocurrency zouden handelen.

JPMorgan en andere banken hebben overigens vele miljoenen dollars geïnvesteerd in de blockchaintechnologie. Dimon denkt dat het gebruik van deze technologie in de komende jaren zal toenemen zodra bedrijven hier meer op in gaan spelen.