WSJ: China gaat bitcoin-exchanges sluiten

De Chinese overheid zou van plan zijn om bepaalde binnenlandse bitcoinexchanges te gaan sluiten. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen die bekend zijn met de plannen van de overheid.

De Chinese centrale bank zou instructies hebben opgesteld die bepaalde Chinese handelsplatforms verbiedt om nog langer bitcoin of andere digitale valuta te verhandelen. Mogelijk duurt het nog enkele maanden voordat dit definitief bij alle relevante platforms is doorgevoerd. Het verbod zou gaan gelden voor handelsbeurzen, en niet voor platforms waar financiële over-the-counter-transacties direct tussen twee personen plaatsvinden. De Chinese centrale bank heeft niet gereageerd op een verzoek tot commentaar. Volgens Bloomberg hebben de drie grootste bitcoinexchanges in China nog geen instructies van de overheid ontvangen om de handel stil te leggen.

China is al langer bezig de handel in cryptocurrency strenger te gaan reguleren. Onlangs heeft de Chinese centrale bank nieuwe ico's, oftewel initial coin offerings, verboden. Volgens de Chinese instelling gaat het bij ico's om 'niet-goedgekeurde, illegale fondsenwerving'. De bank vergelijkt de emissies met piramidespelen en is na onderzoek van oordeel dat de praktijken de financiële stabiliteit in gevaar brengen. Ico's werden juist steeds populairder, met name voor het financieren van projecten.